Luis Díaz firma un triplete y el Bayern aplasta al Leipzig antes de recibir al Arsenal

El hombre del partido fue Luis Díaz , que firmó el tercer triplete de su carrera, el segundo con el Bayern tras el que logró contra el Hoffenheim en febrero.

Múnich, Alemania/Impulsado por un triplete del colombiano Luis Díaz, el Bayern Munich aplastó al RB Leipzig por 6-1 este sábado en la sexta jornada del campeonato de Alemania, un triunfo categórico a cuatro días de recibir al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

Con 14 puntos, el Bayern aventaja en el primer puesto al Borussia Dortmund gracias a la diferencia general de goles (+17 contra +7). El Dortmund fue frenado más temprano en Berlín por el Union (0-0).

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El domingo, Friburgo (3º, 13) visitará al Bayer Leverkusen (4º, 10) con la oportunidad de recuperar su condición de líder de la Bundesliga.

Los goles bávaros fueron anotados por Luis Díaz (12', 47' y 69'), Aleksandar Pavlović (26'), el francés Michael Olise (34') y el inglés Harry Kane (53').

Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany recibirán el miércoles al Arsenal, subcampeón de la pasada Liga de Campeones, en un duelo de grandes potencias europeas.

Menos impresionante que la temporada pasada, la apisonadora bávara volvió a ponerse en marcha este sábado frente a un Leipzig que había recuperado sensaciones con victorias contra el Eintracht Fráncfort (6-0) y el PSV Eindhoven en la Champions (1-0) tras el parón internacional.

Los campeones defensores sofocaron por completo al Leipzig del entrenador argentino Martín Demichelis durante su primera parte más destacada desde el inicio de la campaña.

El hombre del partido fue Luis Díaz, que firmó el tercer triplete de su carrera, el segundo con el Bayern tras el que logró contra el Hoffenheim en febrero.

Abrió el marcador en el minuto 12, servido de forma ideal por Joshua Kimmich al límite del fuera de juego.

Tras una asistencia decisiva para Aleksandar Pavlovic un cuarto de hora más tarde, volvió a ver puerta nada más regresar de los vestuarios tras un pase en profundidad de Kane.

Completó su triplete en el 69', con un disparo raso que no dio ninguna opción al portero belga Maarten Vandevoordt.

Kane, goleador en su partido 100 -

Expulsado en el empate 3-3 ante Viking en Noruega y suspendido automáticamente para el encuentro contra el Arsenal el miércoles, Olise se redimió (34') con su quinto gol de la temporada en la Bundesliga.

El francés llegó a nueve anotaciones en todas las competiciones este curso, al culminar una jugada con Kane.

Bajo un auténtico aguacero y en su partido número 100 en la Bundesliga, el goleador inglés también participó en el festival, con su tanto número 102 en el campeonato con la camiseta del Bayern (155 en 157 juegos, en todas las competiciones).

El inglés está a punto de renovar su contrato con el Bayern, que expira al término de la temporada.

Esta demostración ofensiva, combinada con una actuación defensiva sólida y tranquilizadora, llegó en el momento justo, previo a que el Arsenal visite el Allianz Arena, donde los bávaros han marcado 23 goles en cuatro partidos.

Tercer empate para el Dortmund -

Los vigentes bicampeones de Alemania iniciaron el sábado una serie de seis partidos en unos veinte días, con duelos en casa contra el Leipzig (6-1), el Arsenal, el Dortmund (31 de octubre) y desplazamientos a terrenos del Friburgo (25 de octubre) y del Atlético de Madrid (3 de noviembre).

Antes el Borussia Dortmund de Niko Kovac encadenó su tercer partido sin victoria, al empatar (0-0) en Berlín contra el Union.

La semana pasada había sido alcanzado en el tramo final por el Bremen (2-2) y el miércoles cayó en Bodø/Glimt (1-0).

El tercer viaje europeo lo llevará a Bakú el martes para enfrentarse al Sabah.