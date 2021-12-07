El Milan cae contra el Liverpool y es eliminado de la Champions

No hubo milagro para el AC Milán, eliminado en la primera fase en su regreso a la Liga de Campeones luego de siete años de ausencia, después de su derrota ante el Liverpool (2-1), este martes en San Siro.

Y eso que los 'Rossoneri' estuvieron virtualmente clasificados para octavos de final durante... siete minutos en el primer tiempo, después de haber abierto el marcador por medio del inglés Fikayo Tomori (29) contra unos Reds (de amarillo este martes) con algunos jugadores poco habituales.

Pero el astro egipcio Mohamed Salah no tardó en empatar (36) y después el belga Divock Origi castigó un error del propio Tomori (55) para apagar las esperanzas locales. El Milan, último de su grupo, ni siquiera podrá consolarse con la Europa League.

Con ese séptimo gol en seis partidos europeos, Salah confirmó su gusto por los viajes: ha marcado en los siete últimos partidos del Liverpool fuera de casa en Champions.

La única buena noticia para el técnico milanista Stefano Pioli: los 'Rossoneri' podrán centrarse en la Serie A, de la que son líderes. Algo que no le fue mal a sus vecinos del Inter el curso pasado, campeones en Italia luego de despedirse de Europa en diciembre.