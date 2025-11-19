Mundial 2026 | En Costa Rica el 'piojo' Herrera anunció su salida del banquillo técnico

San José, Costa Rica/El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció este martes su intención de dejar su cargo tras no lograr clasificar al Mundial de Norteamérica-2026.

"Seguramente estaremos en días de estos tranquilos para sentarnos y finiquitar esto", señaló Herrera, tras ser preguntado si dejará su puesto como director técnico.

Costa Rica empató este martes de local con Honduras, un resultado que supuso la eliminación de ambas selecciones del Mundial del próximo año.

"Estoy apesadumbrado, la verdad que no me había encontrado nunca en mi carrera en esta situación desafortunada, se intentó y no se pudo", agregó.

Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6), terminó tercera del Grupo C del clasificatorio de Concacaf, tras Haití y Honduras.

Los dirigidos por el "Piojo" Herrera solo quedaron por encima de Nicaragua, el único equipo al que pudieron ganar.

"No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo" por estar en el Mundial, "pero hoy desafortunadamente se borraron", indicó Herrera, muy criticado por la afición y la prensa costarricense.

"Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia y todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado", añadió Herrera, visiblemente afectado.

Curazao clasifica a su primer Mundial, al que también irán Panamá y Haití

Curazao clasificó este martes por primera vez a una Copa del Mundo, en una frenética y última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, donde Panamá y Haití también sellaron su pase a la máxima cita del fútbol, que se realizará en Norteamérica en 2026.

Además, Jamaica y Surinam obtuvieron los dos cupos para disputar una repesca intercontinental que se celebrará en marzo.

Mientras Curazao, Panamá y Haití celebran, Costa Rica y Honduras, las selecciones centroamericanas con más participaciones en la Copa del Mundo, lloran su eliminación.

El técnico de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció que no seguirá en su cargo tras la eliminación de su equipo.

"Ahora no hay quien nos pare", dijo el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen, visiblemente emocionado al final del partido.

La eliminatoria de la Concacaf otorgó tres billetes para los líderes de los grupos, y dos cupos para la repesca a los dos mejores segundos.

Fue el final de un clasificatorio que llenó de ilusión a las aficiones de selecciones más modestas, que vieron en la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá —clasificadas por ser anfitrionas— una oportunidad histórica para acudir al Mundial.