Mundial femenino Sub17 resultados | Jornada de goles y dominio en partidos en los grupos C y D

Brasil y Japón brillaron con goleadas, mientras Noruega y Francia sumaron triunfos sólidos en una jornada cargada de goles y autoridad en la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026.

Panamá/La fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 ofreció una intensa jornada futbolística en la ciudad de Rabat, con las canchas del Complejo de Fútbol Mohammed VI como escenario de vibrantes encuentros.

1. Brasil firma un festín goleador ante Canadá (2-6)

En un trepidante choque por el Grupo C (Partido n.º 5), la selección de Brasil desplegó todo su poderío ofensivo para imponerse con autoridad 2-6 sobre Canadá en el Campo 1. El conjunto canadiense asestó el primer golpe con una anotación madrugadora de Reed Tingley al minuto 4'; sin embargo, la verdeamarela logró emparejar las acciones antes del descanso con un gol de Helena al 45'+4'.

En el complemento, el ataque brasileño fue una avalancha imparable: Nicolly Manuel puso en ventaja a las sudamericanas al 46'. Aunque Chloe Scicchitano descontó para Canadá al 50', Marcela Bontorim al 56', un doblete letal de Greise Kelly (63' y 72') y el tanto final de Pepe al 90'+5' concretaron la abultada victoria canarinha.

2. Japón pasa por encima de Zambia con un recital ofensivo (5-0)

Por el Grupo D (Partido n.º 7), el combinado de Japón brindó una exhibición de efectividad al golear 5-0 a Zambia en el Campo 2. Las asiáticas tomaron la ventaja rápidamente gracias a Nanami Kurita al minuto 9'. La zaga africana sufrió un duro revés al minuto 13', cuando Grace Phiri anotó en propia puerta.

En la segunda mitad, el dominio territorial nipón no cesó: Wara Shimizu anotó el tercer tanto al 72', Nanami Kurita firmó su doblete personal al 88' y Asuka Tanaka selló el abultado marcador en el tiempo añadido (90'+6').

3. Noruega demuestra solvencia y contundencia frente a Ghana (3-0)

En el otro compromiso del Grupo C (Partido n.º 6), la escuadra de Noruega exhibió orden táctico y contundencia para superar 3-0 a Ghana en el Campo 3. La ofensiva escandinava abrió el marcador temprano por medio de Isabella Lepore al minuto 6'.

La gran figura del partido fue Maia Melgard, quien sentenció el triunfo con un doblete decisivo a los minutos 13' y 80', asegurando los tres puntos y manteniendo la portería a cero.

4. Francia resuelve con autoridad ante Venezuela (2-0)

Completando la actividad del Grupo D (Partido n.º 8), Francia se impuso con solidez por 2-0 a Venezuela en el Campo 4. La selección gala encaminó la victoria desde el primer tiempo gracias a un gol de Maelys Ane al minuto 17'.

En el periodo complementario, la atacante Lea Motyka convirtió con precisión desde el punto de penalti al minuto 56' para decretar el resultado definitivo.