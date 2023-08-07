Resultado Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023: Inglaterra supera a Nigeria en penales

La campeona europea Inglaterra se clasificó este lunes para los cuartos de final del Mundial femenino, tras vencer a Nigeria en la tanda de penales (4-2) en Brisbane, Australia.

Empatadas a cero tras el tiempo reglamentario y la prórroga, el encuentro se decidió en la tanda de penales, en la que Nigeria falló dos lanzamientos decisivos.

"Es el equipo, este equipo es especial. Lo hicimos en la Eurocopa, lo hicimos en la Finalissima, seguimos empujando y quedan cosas por llegar para este equipo", declaró a la BBC Chloe Kelly tras el encuentro.

Las inglesas se enfrentarán en cuartos de final a la selección vencedora del partido entre Colombia y Jamaica, que se realizará el martes en Brisbane.

Las nigerianas, con una jugadora más todo el tiempo de prórroga por la expulsión de la inglesa Lauren James al minuto 87, dominaron las acciones la mayor parte del partido, pero no lograron traducir esa hegemonía en goles.

James, una de las principales piezas ofensivas de Inglaterra, dejó a su equipo diezmado luego de pisotear a una rival al final del tiempo reglamentario y no podrá actuar en el partido del sábado por cuartos de final.

Inglaterra comenzó la tanda de penales con un disparo desviado de Georgia Stanway, pero Desire Oparanozie también desaprovechó el primer cobro nigeriano.

Beth England acertó su disparo para Inglaterra y la nigeriana Michelle Alozie mandó su remate por encima del travesaño, dando ventaja a las europeas que lo mantuvieron hasta el cobro final, de Chloe Kelly.

'The Lionesses', que el año pasado ganaron el campeonato europeo, eran favoritas para vencer cómodamente a las africanas, número 40 en el ranking mundial de FIFA.

Pero las nigerianas confirmaron que estaban en condiciones de jugar de igual a igual ante cualquier rival en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.