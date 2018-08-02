Neymar se une a la delegación del PSG en China

Numerosos fans dieron la bienvenida a la estrella brasileña de fútbol Neymar este jueves en su llegada a China, donde se unirá a la delegación del París Saint-Germain, que el sábado disputará la Supercopa de Francia en tierras asiáticas.

El jugador más caro en el mundo, vestido con una sudadera amarilla, se hizo fotografías con los trabajadores del aeropuerto antes de ser aclamado en su llegada a la terminal.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Twitter, el joven Neymar, de 26 años, aparece firmando camisetas del Barça, la selección brasileña y de su actual equipo, el PSG.

Neymar se reincorpora a las filas del PSG, cinco meses después de su última aparición con el equipo francés en febrero, cuando sufrió una grave lesión.

El PSG disputará este sábado la Supercopa de Francia contra el Mónaco en Shenzhen, en el sureste de China.

Tras su decepcionante Mundial en Rusia, en el que Brasil fue eliminada por Bélgica en los cuartos de final, Neymar aseguró que "no quiero ver ni un balón ni ver a ningún otro jugador de fútbol".

Pero su recepción multitudinaria en China muestra como la popularidad de uno de los mejores jugadores del mundo de fútbol sigue intacta entre sus seguidores asiáticos.