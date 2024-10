Balón de Oro: La organización le respondió al Real Madrid sobre resultados del ganador

París, Francia/Ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado el Balón de Oro, declaró a la AFP uno de los organizadores de la ceremonia en París.

Esta edición de 2024 cuenta con estrictas normas de confidencialidad para evitar filtraciones, lo cual ha sido motivo de controversia, especialmente para el Real Madrid, que ha decidido boicotear el evento al no esperar que Vinicius sea coronado.

"Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato", afirmó la misma fuente, enfatizando la neutralidad en la organización del Balón de Oro y las estrictas medidas de seguridad para evitar que se conozca al ganador antes de la gala en el Teatro del Châtelet. Sin embargo, convencidos de que su atacante brasileño Vinicius no será el elegido, el Real Madrid optó por no enviar ninguna delegación a París.

Un portavoz del Real Madrid expresó su frustración: "Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no estará donde no se le respeta". Estas declaraciones dejan en claro la posición del club respecto a los criterios y la supuesta falta de reconocimiento a sus jugadores.

La organización del Balón de Oro ha implementado un sistema de confidencialidad sin precedentes en esta edición. En años anteriores, el nombre del ganador se comunicaba de forma confidencial unos días antes de la ceremonia, pero este año todos los detalles se mantendrán en secreto hasta el momento de la entrega. Esta decisión se tomó para evitar filtraciones a la prensa y darle un aire de sorpresa y emoción a la gala. Todos los nominados han sido invitados a asistir, pero la ausencia de jugadores del Real Madrid deja entrever que, efectivamente, el trofeo no recaerá en Vinicius, Dani Carvajal ni Jude Bellingham, quienes fueron figuras clave en la reciente Liga de Campeones ganada por el club.

Con la ausencia de representantes del Real Madrid, se especula que el premio podría ir al centrocampista español del Manchester City, Rodri, quien ha tenido un año excepcional. A sus 28 años, Rodri no solo fue pieza fundamental en el éxito de su equipo en el fútbol inglés, sino también en la victoria de la Eurocopa 2024 con la selección española. Su destacada actuación en el torneo europeo le valió el reconocimiento de Mejor Jugador de la competición, otorgado por la UEFA, lo que lo posiciona como un fuerte candidato a recibir el Balón de Oro.

El Balón de Oro se otorga a través de una votación de un jurado compuesto por periodistas de las 100 naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA. Este formato de votación busca garantizar una visión representativa y global del mejor jugador del año. Con esta edición de 2024, el premio mantiene su prestigio al tiempo que se adapta a nuevos formatos y expectativas de los fanáticos del fútbol mundial, quienes esperan conocer en breve al nuevo ganador de este codiciado galardón.