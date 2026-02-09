Premier League noticias y calendario de la jornada a mitad de semana

Manchester, Reino Unido/El Manchester City puede situarse provisionalmente a tres puntos del líder Arsenal en caso de vencer en casa al Fulham el miércoles, un día antes del duelo de Premier League de los Gunners en Brentford.

Muy diferente es el objetivo para Tottenham y Newcastle, dos equipos que han avanzado con solvencia en la Liga de Campeones de Europa, pero que se hallan en la zona media-baja de la tabla del campeonato inglés.

Además, sus respectivos entrenadores, Thomas Frank y Eddie Howe, se juegan el puesto el martes en su enfrentamiento con aroma de Champions en el norte de Londres.

El Arsenal sigue siendo favorito para un título liguero que se le resiste desde hace 22 años, pero la espectacular remontada del City para derrotar al Liverpool el domingo podría suponer un punto de inflexión para los Citizens de Pep Guardiola.

Clave en ese objetivo puede ser Erling Haaland. "Necesitamos creer y empezar a ganar partidos. En definitiva, esto es lo que importa", declaró el centrodelantero.

El internacional noruego es líder destacado de la clasificación de goleadores de la Premier, aunque en sus 13 últimos partidos solo ha marcado un gol de jugada.

Con un calendario más favorable antes de que el Arsenal visite el Etihad en abril, el City puede añadir presión al equipo de Mikel Arteta.

La derrota, en cambio, dañó las opciones del Liverpool de clasificar a la Liga de Campeones y la mermada plantilla de Arne Slot afronta otra dura prueba a mitad de semana, en su visita al Sunderland.

-- Partidos y clasificación antes de la 26ª jornada del campeonato de fútbol inglés (horarios de Ciudad de Panamá, UTC -5):

Martes, 10 de febrero:

(14:30) Tottenham - Newcastle

(14:30) Chelsea - Leeds

(14:30) Everton - AFC Bournemouth

(15:15) West Ham - Manchester United

Miércoles, 11 de febrero:

(14:30) Nottingham - Wolverhampton

(14:30) Aston Villa - Brighton

(14:30) Crystal Palace - Burnley

(14:30) Manchester City - Fulham

(15:15) Sunderland - Liverpool

Jueves, 12 de febrero:

(15:00) Brentford - Arsenal.

La Disputa por la Corona: Un Duelo de Gigantes

El Arsenal, con 56 puntos en 25 jornadas, mantiene una ventaja de 6 puntos sobre su perseguidor directo, el Manchester City (50 puntos). Los de Mikel Arteta han construido su liderato sobre la solidez defensiva (sólo 17 goles encajados, la mejor cifra de la liga) y una efectividad letal (49 goles a favor). Sin embargo, la remontada épica del City ante el Liverpool el pasado fin de semana ha enviado un mensaje claro: la caza está abierta.

El conjunto de Pep Guardiola, el vigente campeón, cuenta con el ataque más potente del campeonato (51 goles) y un calendario favorable en las próximas semanas. El duelo directo en el Etihad Stadium programado para abril se vislumbra como una final anticipada que podría decidir el destino del título. La gran incógnita es el estado de forma de su artillero estrella, Erling Haaland, quien atraviesa una discreta racha goleadora.

La Batalla por Europa y la Llamada de la Champions

Por debajo, la pelea por los puestos europeos es feroz. El Aston Villa (47 puntos) y el Manchester United (44) ocupan cómodamente las posiciones que dan acceso a la Liga de Campeones. Sin embargo, el Chelsea (43) y un Liverpool (39) en horas bajas, dirigido por Arne Slot, no pueden descartarse en esta carrera por el top cuatro.

Una de las sorpresas negativas de la temporada la protagonizan el Tottenham (29 puntos) y el Newcastle United (33). A pesar de su buen rendimiento en la Champions League, ambos equipos se ahogan en la zona media-baja de la tabla doméstica, lo que ha llevado a que los entrenadores Thomas Frank y Eddie Howe estén bajo una lupa enorme. Su enfrentamiento directo este martes tiene, más que sabor a Europa, olor a despido.

La Lucha por la Supervivencia: Un Infierno en la Parte Baja

En el extremo opuesto de la tabla, la lucha por no descender es despiadada. Con una diferencia de apenas 8 puntos entre el puesto 14 y el 18, cualquier desliz puede ser fatal.

El Wolverhampton Wanderers, con solo 8 puntos, parece abocado al descenso, mientras que el Burnley (15) y el West Ham United (23) necesitan una reacción inmediata. Equipos históricos como el Nottingham Forest (26) y el Leeds United (29) tampoco pueden dormirse en los laureles, en una temporada donde la igualdad en la parte baja es más palpable que nunca.