Real Madrid: Carlo Ancelotti confiesa tener un serio problema para elegir el once inicial

España/Previo a la semifinal de vuelta entre Barcelona y Real Madrid, el entrenador del club merengue Carlo Ancelotti sostuvo que se le hace complicado armar el once inicial, en especial en el medio del campo con jugadores como Yoni Kroos, Eduardo Camavinga, Luka Modric y Aurélien Tchouaméni.

"Lo más difícil es elegir. No hoy, siempre. La mentalidad del futbolista no va a cambiar, ellos quieren jugar desde el principio, es muy difícil elegir un once, porque obviamente hay más de once que merecen jugar, son catorce o quince", recalcó.

"Tchouaméni aporta mucho a nivel defensivo, pases, presión, pero Camavinga tiene una calidad importante, ha aprovechado bien este momento. A Aurélien le ha costado un poco más volver del Mundial, pero ahora está muy bien, ha vuelto a su mejor nivel", acotó Ancelotti.

"Intocables, hay muchos aquí, pero luego hay que hacer un once. Modric era intocable también contra el Valladolid y se pasó el partido en el banquillo", conceptualizó el técnico merengue.

"Hay que pensar en los recursos que tengo en el banquillo, que pueden ser importantes, como el año pasado. Empezar el partido no es la cosa más importante, lo más importante es aportar algo", dijo Ancelotti.

El técnico italiano adelantó que no piensa cambiar sus esquemas en el Camp Nou.

"La energía, la intensidad, son importantes en estos tipos de partidos, pero también lo es cuidar la salida desde atrás. Son partidos donde hay mucha presión, entonces la experiencia que tienen los veteranos también es un aspecto importante. La energía es una parte importante del partido, pero hay otros aspectos importantes también", afirmó.

"Para mí el clásico siempre es el partido más importante. Es una competición importante, estamos cerca de ir a jugar una final y haremos todo lo posible para lograrla", añadió Ancelotti.

"La idea no es de volverse locos por marcar un gol. La idea de hacer un partido completo", concluyó Ancelotti, quien anunció que Antonio Rüdiger "está bien" y listo para jugar tras recuperarse de sus problemas en una rodilla.