Real Madrid sigue de capa caída luego de ser eliminados de la Champions League

En un partido donde se disputaba mucho, Valencia y Real Madrid se enfrentaron en Mestalla donde los locales estaban obligados a ganar debido al riesgo de irse a segunda división, por el otro lado el club dirigido por Carlo Ancelotti quienes vienen de ser eliminados por el Manchester City en la UEFA Champions League, tratan de mantenerse en el segundo lugar de LaLiga.

Los merengues cedieron el segundo lugar al Atlético Madrid, perdiendo 1-0 con Valencia quienes siguen con vida para seguir en primera división. La anotación del Valencia fue de Diego López.

El brasileño Vinicius fue expulsado en el 90+7 luego de un altercado con Hugo Duro.

Habla Ancelotti:

"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave", destacó el entrenador del Real Madrid, una vez finalizado el partido.

"Yo no soy el más indiciado para pensar a lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. No estábamos jugando bien, todo lo que queráis, pero es demasiado importante esto. Le insultan todo el partido y después al final le sacan la tarjeta roja. Estoy muy triste. La Liga española es una liga con grandes equipos, ambientes bonitos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en 2023, el racismo no puede existir", añadió.