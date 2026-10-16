Selección de Costa Rica jugará partido amistoso contra Argentina sin Lionel Messi

La Albiceleste, sin Messi, abre un nuevo ciclo ante Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y Costa Rica el 17 en Córdoba, con la continuidad de Scaloni aún en el aire.

Buenos Aires, Argentina/La selección argentina se enfrentará como local a Uruguay y Costa Rica en noviembre, informó este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en sus primeros partidos desde la emotiva despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni abrirá su participación en la ventana internacional el 13 de noviembre ante la Celeste, en un estadio todavía a confirmar de Buenos Aires.

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El segundo cotejo amistoso ante Costa Rica se jugará el 17 de noviembre en Córdoba (centro), confirmó la AFA en sus redes sociales.

El par de encuentros abrirá oficialmente la era post Messi para la subcampeona del mundo.

El astro disputó su último juego ante Benín el pasado 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde dijo adiós con un gol de penal y dos asistencias.

El seleccionado argentino tiene en el aire también la continuidad de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y todavía no fue renovado.

El entrenador había deslizado tras el Mundial de Norteamérica 2026 que dudaba en continuar, pero a finales de septiembre tranquilizó a los fanáticos cuando dijo que había comenzado a conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y que había "predisposición" de ambas partes para extender su vínculo.

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