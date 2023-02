Sergio Ramos anuncia su retiro

Sergio Ramos agita las redes sociales con su anuncio.

El español y jugador del París Saint Germain, Sergio Ramos anunció en sus redes sociales su retiro de la selección de España.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", arrancó el comunicado Ramos.

Ramos no escondió su miolestia por la forma en que tomó esta difícil decisión:

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad".

Conoce más de Sergio Ramos con la selección de España.

Sergio Ramos es uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Española de Fútbol, habiendo sido un pilar fundamental del equipo durante muchos años. A lo largo de su carrera internacional, ha jugado más de 180 partidos con la selección española, convirtiéndose en el jugador con más partidos jugados en la historia del equipo.

Desde su debut en 2005, Ramos ha sido un jugador clave en los éxitos de España, especialmente en el triunfo de la Eurocopa 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012. En esos torneos, Ramos fue un defensor central destacado, conocido por su fuerza, velocidad y habilidad en la defensa y el ataque. Además, es recordado por haber anotado un importante gol en la final de la Eurocopa 2012 ante Italia.

Además de su habilidad en la defensa, Ramos también es conocido por su liderazgo en el campo y su capacidad para inspirar a sus compañeros de equipo. Durante los años en que fue el capitán del equipo nacional, se convirtió en una figura muy querida y respetada por los aficionados españoles.