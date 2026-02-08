Valencia vs Real Madrid | Previa, alineaciones probables y pronóstico de la Inteligencia Artificial

Mestalla se viste de gala para un duelo clave: Valencia y Real Madrid, frente a frente en La Liga.

Panamá/El estadio de Mestalla será escenario de un enfrentamiento cargado de tensión y expectativas, cuando Valencia CF reciba al Real Madrid en una jornada decisiva de LaLiga.

Ambos equipos llegan con antecedentes recientes marcados por finales dramáticos, una señal clara de que el espectáculo podría extenderse hasta el último suspiro.

El fortín de Mestalla ante la racha blanca

El Valencia afronta el compromiso con la urgencia de recuperar sensaciones tras sufrir duras derrotas en los minutos finales frente a Real Betis y Athletic Club. Pese a esos golpes, el conjunto che ha convertido su estadio en un verdadero bastión: suma seis partidos invicto en casa (dos victorias y cuatro empates), su mejor racha desde marzo de 2024. Este repunte le ha permitido tomar oxígeno en su lucha por alejarse de la zona de descenso, aunque cada punto sigue siendo vital.

En la otra orilla aparece un Real Madrid lanzado. Los blancos encadenan seis victorias consecutivas en La Liga y se sitúan a solo un punto del liderato que ostenta el FC Barcelona. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el equipo podría vivir un momento histórico: el técnico está a un triunfo de convertirse en el sexto entrenador merengue en ganar sus primeros cuatro partidos ligueros. Además, el Madrid llega con ventaja física tras no tener actividad entre semana y mantiene una racha de imbatibilidad como visitante desde principios de octubre.

Claves estadísticas y el peso del segundo tiempo

Los números recientes inclinan la balanza hacia el conjunto capitalino: el Real Madrid ha ganado tres de los últimos cinco duelos directos y solo ha caído en una de sus últimas cuatro visitas a Mestalla. Sin embargo, el Valencia ha demostrado saber resistir y golpear tarde: 21 de los 26 goles anotados por los blanquinegros en casa esta temporada llegaron en la segunda mitad.

Del lado madridista, la eficacia es un sello: el equipo ha marcado exactamente dos goles en cinco de sus últimos seis partidos ligueros, una regularidad que suele ser decisiva en encuentros cerrados.

Figuras a seguir y ausencias determinantes

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, autor de cinco de los últimos seis goles competitivos del Real Madrid y habitual encargado de abrir el marcador. Para el Valencia, la referencia ofensiva será Luis Rioja, quien viene de marcar en la jornada anterior y suele aparecer con peligro entre los minutos 70 y 85.

No obstante, las bajas condicionarán el desarrollo del juego. El Real Madrid no contará con Vinícius Júnior, suspendido, ni con Jude Bellingham, ausente por una lesión en el tendón de la corva. En el bando local, el Valencia lamenta una nueva recaída del defensor José Copete.

Con información de Flashscore.

Alineaciones probables

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete, Gayà; Rioja, Ugrinic, Pepelu, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Brahim.

Análisis del partido

Todo apunta a un duelo cerrado y táctico en la primera mitad, con un Valencia compacto y un Real Madrid paciente, buscando explotar la movilidad de Mbappé y Brahim. El segundo tiempo promete ser el tramo decisivo, donde las estadísticas favorecen goles tardíos y el desgaste puede inclinar la balanza.

Las ausencias de Vinícius y Bellingham reducen la capacidad de desequilibrio blanco, pero la solidez del mediocampo madridista y su eficacia reciente siguen marcando diferencia.

Marcador probable

📊 Pronóstico: Valencia 1 – 2 Real Madrid