Villarreal vs Real Madrid | Previa, alineaciones probables y pronóstico de este partido

Se juega la jornada 21 de la liga española torneo 2025-2026.

Panamá/Será un duelo titánico de LaLiga entre el segundo y el tercero, con un Real Madrid en gran forma visitando a un Villarreal en crisis este sábado por la noche.

Noticias del partido y estado de forma

Una derrota en casa por 2-1 en la UEFA Champions League (UCL) el martes significa que el Villarreal ha perdido cinco de sus últimos siete partidos en todas las competiciones (2 victorias), incluyendo tres de sus últimos cuatro en el Estadio de la Cerámica (1 victoria).

El Submarino Amarillo cayó 2-0 en su visita al Real Betis en su último partido de LaLiga y comienza esta jornada en la tercera posición, igualado en puntos con el Atlético de Madrid (4º). Una nueva derrota este fin de semana supondría dos caídas consecutivas en la competición por primera vez desde marzo de 2025. En aquella ocasión, la segunda derrota fue precisamente contra el Real Madrid, el rival que más veces ha vencido al técnico Marcelino García en esta competición (17).

El Real Madrid también tuvo acción en la UCL a mitad de semana, goleando 6-1 al Mónaco para asegurar su séptima victoria en sus últimos nueve partidos oficiales (2 derrotas).

En LaLiga, los blancos solo han perdido una vez fuera de casa en toda la temporada (6 victorias, 3 empates) y ahora están a un punto del líder Barcelona, que tropezó el fin de semana pasado, mientras que el equipo de Álvaro Arbeloa sumó su cuarta victoria liguera consecutiva.

Otro triunfo este fin de semana significaría cinco victorias seguidas en liga por segunda vez esta temporada y tres victorias consecutivas en todas las competiciones para Arbeloa, algo necesario tras haber iniciado su etapa con una sorprendente eliminación en la Copa del Rey.

Historial de enfrentamientos

El Real Madrid busca su tercera victoria en sus últimas cuatro visitas a Villarreal (1 empate) en todas las competiciones, después de no haber ganado en las seis anteriores (5 empates, 1 derrota).

Estadísticas destacadas

Villarreal recibió exactamente tres tarjetas amarillas en tres de sus últimos cuatro partidos oficiales.

Villarreal no ha perdido ninguno de sus ocho partidos de LaLiga en casa en los que abrió el marcador esta temporada (7 victorias, 1 empate).

El Real Madrid ha ganado todos los partidos de liga esta temporada en los que anotó primero.

En tres de los últimos cuatro partidos oficiales fuera de casa del Madrid hubo marcador de 3-2.

Jugadores clave y ausencias

Gerard Moreno anotó en el último partido de liga en casa del Villarreal y ha participado en 11 goles contra el Real Madrid en LaLiga desde la temporada 2014/15 (6 goles, 5 asistencias).

Vinícius Júnior participó en cuatro goles el martes (1 gol, 3 asistencias) y ha marcado cinco veces en sus últimos cinco partidos oficiales contra Villarreal.

Bajas confirmadas:

Villarreal: Santi Comesaña y Santiago Mouriño (suspendidos).

Real Madrid: Aurélien Tchouaméni (suspendido). Además, se monitorea la condición física de Raúl Asencio.

Con este contexto, el partido promete ser un choque vibrante: Villarreal busca cortar su mala racha y mantener su posición Champions, mientras que el Real Madrid quiere seguir presionando al Barcelona en la cima.

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Junior; Foyth, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Parejo, Gueye, Buchanan, Moleiro; Gerard y Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Análisis del partido y pronóstico de la Inteligencia Artificial.

Villarreal

Llega en mala dinámica : 5 derrotas en sus últimos 7 partidos oficiales.

: 5 derrotas en sus últimos 7 partidos oficiales. En casa, el Estadio de la Cerámica ya no es tan inexpugnable: 3 derrotas en los últimos 4 encuentros.

La ausencia de Santi Comesaña y Santiago Mouriño limita opciones en el medio y defensa.

y limita opciones en el medio y defensa. La esperanza ofensiva recae en Gerard Moreno, que históricamente rinde contra el Madrid (11 participaciones en goles ante los blancos).

Real Madrid

En plena racha positiva : 7 victorias en sus últimos 9 partidos oficiales.

: 7 victorias en sus últimos 9 partidos oficiales. Fuera de casa en LaLiga solo ha perdido una vez en toda la temporada.

Vinícius Júnior llega encendido, con 5 goles en sus últimos 5 partidos contra Villarreal.

llega encendido, con 5 goles en sus últimos 5 partidos contra Villarreal. Aunque no contará con Tchouaméni, el bloque de Arbeloa se muestra sólido y con confianza tras la goleada en Champions.

Factores clave

Villarreal suele competir bien si abre el marcador en casa, pero su fragilidad actual lo hace vulnerable.

El Madrid ha ganado todos los partidos de liga en los que anotó primero .

. El historial reciente favorece a los blancos: 2 victorias en sus últimas 3 visitas a Villarreal.

Pronóstico

El contexto apunta a un partido abierto, con Villarreal intentando reaccionar y Real Madrid buscando mantener presión sobre el Barcelona. La diferencia de forma y confianza es clara.