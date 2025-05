Gala Olímpica Panamá 2025: Atheyna Bylon, Arturo Deliser y Eileen Coparropa brillan en una noche histórica

Panamá/La noche del miércoles se vistió de gala con la esperada Gala Olímpica Panamá 2025, del Comité Olímpico de Panamá transmitida en exclusiva por TVMAX, en donde se reconoció lo mejor del deporte panameño durante el reciente ciclo olímpico.

Con figuras como Atheyna Bylon, Arturo Deliser, Eileen Coparropa e instituciones destacadas como la Asociación de Fútbol Americano de Panamá y la Federación Panameña de Gimnasia, el evento celebró la excelencia, la inclusión y el impacto internacional del deporte istmeño.

Otras noticias: Gala Olímpica: ¡Una noche que enalteció el deporte panameño! Conoce a los ganadores y todo lo sucedido aquí

🏆 Los mejores del Ciclo Olímpico

La Asociación de Fútbol Americano de Panamá fue reconocida como Federación Nacional del Ciclo Olímpico (Colectivo), por su crecimiento organizativo y proyección internacional. En tanto, la Federación Nacional de Gimnasia se llevó el premio en la categoría Individual, destacando por el desarrollo masivo de esta disciplina a nivel nacional.

En el ámbito dirigencial, Solmoraire Ameglio de Dorati (Esgrima) fue la Dirigente Femenina del Ciclo, mientras que Roberto Monterrey (Lucha Olímpica) fue galardonado como Dirigente Masculino, ambos reconocidos por llevar sus disciplinas a nuevas alturas y comunidades.

Otras noticias: Luis Mouynes y Damaris Young entregan reconocimiento a Eileen Coparropa

🥊 Entrenadores y Equipos con impacto

El mejor entrenador masculino fue Gustavo Caicedo, artífice del éxito de Atheyna Bylon en París. Por su parte, Yareimy Vázquez fue reconocida como Entrenadora del Ciclo (Femenino) por su labor en gimnasia artística. Esta disciplina también brilló como equipo: la Selección Mayor Femenina de Gimnasia Artística se llevó el premio al mejor equipo femenino, tras ganar cinco de seis oros en Sucre 2024.

En masculino, el galardón fue para el equipo de dobles de bolos, tras lograr una histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

🌟 Promesas del futuro

En la categoría juvenil, Emily Santos (natación) fue la gran ganadora entre las damas, mientras que Isaac Dorati (esgrima) se destacó entre los varones. Ambos representan el futuro brillante del deporte olímpico panameño.

👟 Galardón Under Armour y atletas élite

La marca Under Armour entregó premios especiales a Yana Woodruff (400m vallas), olímpica en Tokio y París, y a Franklin Archibold (ciclismo), ganador de dos oros en los Centroamericanos 2024.

En el plano élite, Arturo Deliser fue elegido mejor atleta masculino tras su actuación en París 2024, mientras que Atheyna Bylon, con su medalla de plata histórica, fue reconocida como la mejor atleta femenina del ciclo olímpico.

🎖️ Homenajes emotivos y una Orden Olímpica legendaria

La noche también fue ocasión para homenajes especiales. Atheyna Bylon recibió una placa conmemorativa por su plata en los Juegos Olímpicos de París, mientras que Irving Saladino, único campeón olímpico de Panamá, también fue distinguido. Los atletas Isabela Amado y Tyler Christianson fueron reconocidos por su excelencia académica y deportiva, y los periodistas David Salayandía y Jorge Amaya por su trayectoria en medios.

La Orden Olímpica, máxima distinción del Comité Olímpico de Panamá, fue entregada a la leyenda de la natación Eileen Coparropa, tres veces olímpica y embajadora global del deporte panameño por parte de Luis Mouynes CEO de TVN Media y Damaris Young presidenta del Comité Olímpico de Panamá.

📅 Próximos eventos deportivos en Panamá

El deporte panameño no se detiene. Este 7 y 10 de junio, las Eliminatorias Mundialistas enfrentarán a Panamá vs. Belice y Panamá vs. Nicaragua, en partidos que podrás disfrutar por TVN y TVMAX. Además, el 29 de junio se celebrará el Olympic Day by Powerade, con una carrera en la Cinta Costera 3 que promete unir a todo el país en movimiento.