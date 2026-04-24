EN VIVO | Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Baloncesto 3X3

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BALONCESTO | IV JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2026 | TVMax / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
24 de abril 2026 - 14:19

Panamá/¡Bienvenidos a la emoción de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026!

La adrenalina está al máximo con el baloncesto 3x3 en plena acción, una disciplina vibrante donde la velocidad, la precisión y el talento juvenil se roban el espectáculo en cada posesión.

Desde suelo panameño, las futuras estrellas del continente salen a la cancha en busca de la gloria, dejando todo en cada jugada y demostrando que el presente y futuro del deporte está aquí.

Prepárense para vivir partidos intensos, jugadas espectaculares y mucha pasión en esta transmisión especial de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

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