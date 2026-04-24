Panamá/¡Bienvenidos a la emoción de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026!

La adrenalina está al máximo con el baloncesto 3x3 en plena acción, una disciplina vibrante donde la velocidad, la precisión y el talento juvenil se roban el espectáculo en cada posesión.

Desde suelo panameño, las futuras estrellas del continente salen a la cancha en busca de la gloria, dejando todo en cada jugada y demostrando que el presente y futuro del deporte está aquí.

Prepárense para vivir partidos intensos, jugadas espectaculares y mucha pasión en esta transmisión especial de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.