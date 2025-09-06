Panamá/⚽ ¡EN VIVO! Sigue aquí el minuto a minuto de Alianza FC vs Veraguas United

📋 Jornada 7 - Torneo Clausura 2025 - Liga Panameña de Fútbol

Un duelo clave en la Liga Panameña de Fútbol está por comenzar. Alianza FC y Veraguas United se enfrentan en un partido lleno de expectativas, donde ambos buscan sumar tres puntos clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025.

Alianza FC llega motivado tras un electrizante empate 2-2 ante el CAI, un resultado que los mantiene bien posicionados en la Conferencia Este, donde ocupan el tercer lugar con 9 puntos. Con el respaldo de su afición en casa, los verdolagas buscarán aprovechar la localía para seguir escalando y acercarse a los puestos de liderato.

Por otro lado, Veraguas United también viene de un encuentro ajustado: un empate sin goles contra Sporting San Miguelito. El equipo veragüense se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste, demostrando solidez y ambición para meterse de lleno en la lucha por los puestos de clasificación. Su visita al campo rival promete intensidad y juego físico.

¡No te pierdas ningún detalle! Acompañanos en esta transmisión minuto a minuto y vive la emoción del fútbol panameño.