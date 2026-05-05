Panamá/¡Bienvenidos al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para vivir una noche de alto voltaje en los playoffs de la Liga Panameña de Fútbol!

La emoción del fútbol nacional se traslada al coloso de Juan Díaz con un duelo que promete intensidad, pasión y drama de principio a fin: Alianza FC se enfrenta al siempre competitivo Club Atlético Independiente en un choque decisivo donde solo uno seguirá con vida en la lucha por el título.

Con dos equipos acostumbrados a competir en instancias definitivas, el espectáculo está garantizado. Alianza FC buscará hacer valer su experiencia y el respaldo de su afición, mientras que el CAI intentará imponer su intensidad y confirmar por qué ha sido uno de los clubes más sólidos del fútbol panameño en los últimos años. Esta noche no hay margen de error

Prepárense para 90 minutos —o más— de pura adrenalina en el templo del fútbol panameño.

¡Que ruede el balón en el Rommel Fernández!