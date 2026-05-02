Panamá/Bienvenidos a la transmisión del emocionante duelo de la Liga Panameña de Fútbol entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, un partido con mucho en juego para el conjunto verdolaga en esta recta final del torneo.

Alianza FC, con 24 puntos, llega con el panorama más favorable de cara a la clasificación: un triunfo o incluso un empate le bastará para asegurar su boleto a la siguiente fase del campeonato y mantenerse en la pelea por el título.

Enfrente estará un Sporting SM que, aunque ya se encuentra matemáticamente eliminado y sin opciones de avanzar, buscará cerrar su participación con dignidad y arruinarle la fiesta a su rival.

Todo está listo para un encuentro donde Alianza se juega la clasificación y Sporting intentará despedirse dejando huella. ¡No se despeguen, que ya comienza la acción desde la LPF!