Panamá/El derbi de La Chorrera será uno de los atractivos de la jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF. CAI y San Francisco FC se enfrentarán este domingo a las 6:15 p. m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El CAI llega motivado tras vencer 1-0 al CD Universitario y ocupa la tercera posición de la Conferencia Oeste con 17 puntos. Los vikingos intentarán sumar ante su tradicional rival para acercarse a los primeros lugares.

Por su parte, San Francisco FC llega después de superar 3-1 a Herrera FC. Los monjes lideran la conferencia con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas.

El conjunto franciscano buscará una nueva victoria que le permita defender el primer puesto y mantener la ventaja sobre Veraguas United.

El compromiso será transmitido en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, desde las 6:15 p. m.