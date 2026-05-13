Veraguas United vs Alianza FC este sábado 16 de mayo desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass, nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las semifinales de vuelta de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2026 estan abiertas, en este caso la semifinal Veraguas United vs Alianza FC se encuentra empatada 2-2 y el entrenador Jair Palacios reconoce que están más apretadas que nunca antes. TVMAX transmitirá este partido el sábado 16 de mayo desde las 8:30 pm.

La serie semifinal de la Liga Panameña de Fútbol entre Veraguas United y Alianza FC promete un duelo cargado de intensidad, táctica y emociones. En la antesala del compromiso de vuelta, el entrenador aliancista Jair Palacios dejó claro que espera un partido sumamente cerrado ante el conjunto dirigido por Felipe Borowsky, a quien considera un rival especial por la relación que ambos tuvieron en el pasado.

El técnico verdolaga destacó el crecimiento competitivo que ha tenido el fútbol panameño en las últimas temporadas y aseguró que ningún encuentro en la liga se gana con comodidad.

“La liga ha mejorado tanto que ninguno de los partidos ha sido fácil. Todo ha sido muy apretado durante la temporada”, expresó Palacios, dejando en evidencia el respeto que siente por el trabajo realizado por Veraguas United.

Además, el estratega valoró el ambiente que se vivirá en el estadio para este compromiso decisivo, señalando que el respaldo del público representa una motivación extra tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

Palacios también reveló detalles del análisis táctico que realizó sobre el planteamiento de Borowsky en el partido anterior. El entrenador explicó que el técnico de Veraguas modificó su esquema habitual, apostando por una línea de tres defensores y utilizando balones largos a la espalda de los centrales.

“Él hizo línea de tres y comenzó a tirarnos pelotazos a la espalda de los centrales. Nosotros inmediatamente tratamos de resolver con el mismo sistema táctico”, comentó.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el duelo tendrá un ingrediente emocional especial. Palacios confesó que mantiene una relación cercana con Borowsky, a quien dirigió años atrás cuando llegó al fútbol panameño.

“Hay un duelo aparte con él. Fue mi alumno en Sporting, lo recibí aquí en Panamá cuando José Castaño lo mandó. A él le gusta jugar al fútbol y a mí también me gusta jugar al fútbol”, manifestó el entrenador de Alianza.

El estratega también elogió la intensidad y versatilidad de los equipos que han enfrentado en esta fase final, destacando la importancia de controlar tanto las individualidades como el funcionamiento colectivo.

Con la serie todavía abierta, el choque entre Veraguas United y Alianza FC apunta a convertirse en uno de los partidos más atractivos de las semifinales del fútbol panameño, donde la estrategia, la presión y el orgullo estarán en juego en busca del boleto a la gran final.