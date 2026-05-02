LPF | Jornada 16: Todo o nada por los boletos a la "fiesta grande" del Clausura 2026
HOY sábado 2 de mayo desde las 8:30 pm Alianza FC vs Sporting SM EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La ronda regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol llega a su clímax con la disputa de la Jornada 16.
Este fin de semana se definirán los nombres de los equipos que avanzarán directamente a semifinales y quiénes deberán pelear en la instancia de playoffs.
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A continuación, los escenarios clave por conferencia:
Conferencia Oeste: Una lucha cerrada por el liderato
La tabla en el Oeste llega con tres contendientes directos por los puestos de privilegio y un cuarto equipo con esperanzas matemáticas.
- Veraguas United (22 pts): Ya están clasificados a playoffs, pero dependen de sí mismos para saltarse esa fase. Si ganan al CAI, avanzan directo a semifinales como líderes.
- CA Independiente (20 pts): Aseguran su puesto en playoffs si logran sumar ante Veraguas. Podrían arrebatar el boleto directo a semifinales si ganan y Unión Coclé no los supera en diferencia de goles.
- Unión Coclé (20 pts): Dependen de sí mismos para los playoffs. Para llegar a semifinales, necesitan vencer a Herrera FC y esperar que el CAI empate, superándolos en goles.
- San Francisco FC (17 pts): El "Poderoso" necesita un milagro. Deben ganar obligatoriamente al CD Universitario y esperar que ni CAI ni Coclé sumen puntos, además de revertir su negativa diferencia de goles (-6).
- Eliminados: CD Universitario y Herrera FC cierran su participación sin opciones matemáticas.
Conferencia Este: Tres cupos para cuatro aspirantes
Con el primer lugar ya definido, la tensión se traslada a la pelea por los dos cupos restantes de playoffs.
- Plaza Amador (28 pts): Los "Leones" ya son líderes absolutos y tienen su boleto asegurado en semifinales.
- Alianza FC (24 pts): Tienen el panorama más claro. Un triunfo o un empate ante Sporting SM les garantiza su presencia en la siguiente fase.
- UMECIT FC (22 pts) vs. Tauro FC (21 pts): Este es el "duelo directo" de la jornada. El equipo que logre la victoria clasifica automáticamente. En caso de empate, UMECIT clasificaría si el Árabe Unido no gana su encuentro.
- Árabe Unido (21 pts): El "Expreso Azul" no depende de sí mismo. Deben vencer al líder Plaza Amador y esperar que UMECIT y Tauro empaten en su enfrentamiento.
- Eliminado: Sporting SM ya no cuenta con opciones de clasificación.
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Calendario de los partidos para hoy 2 de mayo:
Partidos del Oeste (4:00 p.m.)
- Unión Coclé vs Herrera FC – Estadio Virgilio Tejeira
- San Francisco FC vs Club Deportivo Universitario – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez
- Veraguas United vs CAI – Estadio Toco Castillo
Partidos del Este (8:30 p.m.)
- Árabe Unido vs Plaza Amador – COS Sports Plaza
- UMECIT FC vs Tauro FC – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez
- Alianza FC vs Sporting SM – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ)
Con información del centro de prensa LPF.