LPF | Jornada 16: Todo o nada por los boletos a la "fiesta grande" del Clausura 2026

HOY sábado 2 de mayo desde las 8:30 pm Alianza FC vs Sporting SM EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La ronda regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol llega a su clímax con la disputa de la Jornada 16.

Este fin de semana se definirán los nombres de los equipos que avanzarán directamente a semifinales y quiénes deberán pelear en la instancia de playoffs.

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A continuación, los escenarios clave por conferencia:

Conferencia Oeste: Una lucha cerrada por el liderato

La tabla en el Oeste llega con tres contendientes directos por los puestos de privilegio y un cuarto equipo con esperanzas matemáticas.

Veraguas United (22 pts): Ya están clasificados a playoffs , pero dependen de sí mismos para saltarse esa fase. Si ganan al CAI, avanzan directo a semifinales como líderes.

Ya están , pero dependen de sí mismos para saltarse esa fase. al CAI, avanzan directo a como líderes. CA Independiente (20 pts): Aseguran su puesto en playoffs si logran sumar ante Veraguas. Podrían arrebatar el boleto directo a semifinales si ganan y Unión Coclé no los supera en diferencia de goles .

Aseguran su puesto en si logran ante Veraguas. Podrían arrebatar el boleto directo a semifinales si ganan y Unión Coclé no los supera en . Unión Coclé (20 pts): Dependen de sí mismos para los playoffs . Para llegar a semifinales , necesitan vencer a Herrera FC y esperar que el CAI empate, superándolos en goles.

Dependen de sí mismos para los . Para llegar a , necesitan y esperar que el CAI empate, superándolos en goles. San Francisco FC (17 pts): El "Poderoso" necesita un milagro. Deben ganar obligatoriamente al CD Universitario y esperar que ni CAI ni Coclé sumen puntos, además de revertir su negativa diferencia de goles (-6).

El "Poderoso" necesita un milagro. Deben al CD Universitario y esperar que ni CAI ni Coclé sumen puntos, además de revertir su negativa (-6). Eliminados: CD Universitario y Herrera FC cierran su participación sin opciones matemáticas.

Conferencia Este: Tres cupos para cuatro aspirantes

Con el primer lugar ya definido, la tensión se traslada a la pelea por los dos cupos restantes de playoffs.

Plaza Amador (28 pts): Los "Leones" ya son líderes absolutos y tienen su boleto asegurado en semifinales .

Los "Leones" ya son y tienen su boleto asegurado en . Alianza FC (24 pts): Tienen el panorama más claro. Un triunfo o un empate ante Sporting SM les garantiza su presencia en la siguiente fase.

Tienen el panorama más claro. Un ante Sporting SM les garantiza su presencia en la siguiente fase. UMECIT FC (22 pts) vs. Tauro FC (21 pts): Este es el "duelo directo" de la jornada. El equipo que logre la victoria clasifica automáticamente. En caso de empate , UMECIT clasificaría si el Árabe Unido no gana su encuentro.

Este es el "duelo directo" de la jornada. El equipo que logre la clasifica automáticamente. En caso de , UMECIT clasificaría si el Árabe Unido no gana su encuentro. Árabe Unido (21 pts): El "Expreso Azul" no depende de sí mismo. Deben vencer al líder Plaza Amador y esperar que UMECIT y Tauro empaten en su enfrentamiento.

El "Expreso Azul" no depende de sí mismo. Deben y esperar que UMECIT y Tauro en su enfrentamiento. Eliminado: Sporting SM ya no cuenta con opciones de clasificación.

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Calendario de los partidos para hoy 2 de mayo:

Partidos del Oeste (4:00 p.m.)

Unión Coclé vs Herrera FC – Estadio Virgilio Tejeira

– Estadio Virgilio Tejeira San Francisco FC vs Club Deportivo Universitario – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

– Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Veraguas United vs CAI – Estadio Toco Castillo

Partidos del Este (8:30 p.m.)

Árabe Unido vs Plaza Amador – COS Sports Plaza

– COS Sports Plaza UMECIT FC vs Tauro FC – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

– Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Alianza FC vs Sporting SM – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ)

Con información del centro de prensa LPF.