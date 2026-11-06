Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su camino hacia la definición del Torneo Apertura 2026, con enfrentamientos que comienzan a marcar el panorama de los equipos en la lucha por avanzar a los playoffs y las semifinales.

Uno de los compromisos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a UMECIT FC y Tauro FC, que se medirán en el Yappy Park en un enfrentamiento directo por mejorar sus posiciones en la Conferencia Este.

Los universitarios llegan a este compromiso ubicados en el tercer lugar con 21 puntos, mientras que el conjunto albinegro ocupa la cuarta posición con 20 unidades. La diferencia de apenas un punto entre ambos equipos añade un ingrediente especial al encuentro, ya que una victoria podría representar un movimiento importante en la clasificación.

Para UMECIT, sumar de a tres significaría ampliar la distancia sobre uno de sus perseguidores, mientras que Tauro FC tendrá la oportunidad de superar a su rival y meterse entre los tres primeros de la conferencia.

El partido está programado para este viernes a las 8:30 p.m. en el Yappy Park y será transmitido en directo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Con los playoffs cada vez más cerca, ambos equipos afrontan un compromiso en el que los puntos pueden resultar determinantes para sus aspiraciones en el Apertura 2026.