Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su última jornada (Jornada 16) de la fase regular del Torneo Clausura 2025 con múltiples frentes aún por decidir y una intensa lucha por la clasificación a las rondas finales.

Datos Clave de la Jornada Final:

• Se jugarán seis partidos de manera simultánea a las 8:00 p.m. durante dos días (viernes y sábado), lo que significa que el panorama puede cambiar rápidamente con cada punto o gol.

• Hasta 8 equipos mantienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

• La clasificación podría definirse por la diferencia de goles.

• Equipos históricos como Tauro y CAI llegan a esta fecha bajo presión total.

• Plaza Amador (35 pts), líder sólido del Este, ya aseguró la cima de su conferencia y está esperando a su rival en la fase final.

• El objetivo final de todos los equipos es la final del sábado 29 de noviembre para coronar al nuevo campeón de la LPF.

Partidos Clave del Fin de Semana:

Viernes de Alta Tensión (7 de noviembre – 8:00 p.m.):

1. Universitario (18 pts) vs Herrera FC (6 pts): Universitario está obligado a ganar y depender de combinaciones para clasificar. Herrera solo juega por el honor. Este partido será transmitido EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y Youtube.

2. San Francisco FC (22 pts) vs Veraguas United (18 pts): Un duelo directo por la zona de clasificación en el que Veraguas United tiene la posibilidad de dar una sorpresa ante un Sanfra que busca asegurar su pase.

3. Atlético Nacional (17 pts) vs CAI (20 pts): El CAI, un candidato natural, necesita sumar para no quedar fuera de carrera, mientras que Nacional aún sueña, aunque su clasificación no depende solo de sí mismo.

Sábado: Cierre Dramático (8:00 p.m.):

1. Deportivo Árabe Unido (21 pts) vs Tauro FC (13 pts): El Árabe Unido está en pelea directa por un cupo, mientras que Tauro, en una temporada para el olvido, busca terminar con dignidad en el clásico interzonal.

2. UMECIT FC (23 pts) vs Alianza FC (25 pts): Este es uno de los choques más decisivos de la Conferencia del Este, donde quien gane podría meterse de lleno entre los favoritos, garantizando un duelo sin especulaciones, ya que ambos dependen de sí mismos.

3. Sporting SM (24 pts) vs Plaza Amador (35 pts): El León (Plaza Amador) ya aseguró el liderato, pero quiere cerrar con autoridad ante Sporting SM, que tiene la oportunidad de sellar su clasificación en casa.

Los aficionados estarán pendientes no solo de su partido, sino de todos los resultados simultáneos, anticipando una "noche de radios, celulares y corazones acelerados" debido a la volatilidad de la tabla.