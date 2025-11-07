LPF resultados al medio tiempo jornada 16 Conferencia del Oeste ¿quiénes están en problemas?

Panamá/La última jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se está viviendo con gran intensidad, con tres partidos en simultáneo que definirán la clasificación final rumbo a las instancias decisivas del campeonato.

El duelo principal, que se transmite por las pantallas de TVMAX, enfrenta al Deportivo Universitario ante el Herrera FC en el estadio de la Universidad Latina. Tras los primeros 45 minutos, el marcador se mantiene 0-0, en un partido de pocas emociones, pero con dominio alternado y algunas llegadas claras que no se concretaron.

⚽ Resultados al descanso

Deportivo Universitario 0–0 Herrera FC

Partido en desarrollo desde Penonomé, donde los locales buscan cerrar con victoria ante un Herrera que lucha por despedirse con dignidad. El encuentro mantiene la atención del público como el plato fuerte de la jornada televisada.

Club Atlético Independiente (CAI) 1–0 Atlético Nacional

El conjunto de La Chorrera se impone con autoridad en casa gracias a su efectividad ofensiva. Este resultado, de mantenerse, lo consolida en la parte alta de la tabla y confirma su regularidad a lo largo del torneo.

San Francisco FC 1–0 Veraguas United

En el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, el cuadro franciscano gana con un tanto temprano que le permite cerrar la primera mitad como líder parcial. El equipo de La Chorrera ha mostrado solidez defensiva y orden táctico, elementos que lo acercan a las semifinales.

Estos resultados tiene a San Francisco FC como dueño del boleto a semifinales y el CAI junto a Universitario en zona de playoffs. Veraguas United y Atlético Nacional en serios problemas.

Así está la tabla de posiciones: