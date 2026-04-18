Panamá/El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, y eso quedó demostrado en el vibrante empate 1-1 entre el Deportivo Árabe Unido y el UMECIT FC, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga Panameña de Fútbol.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, el partido explotó en los minutos finales. Al 90+1, el “Expreso Azul” encontró la ventaja gracias a Dionisio Bernal, quien desató la euforia en la grada y parecía sentenciar el compromiso a favor de los colonenses.

Sin embargo, el guion dio un giro dramático. Ya en el 90+5, un error inesperado del guardameta Luis Gutiérrez cambió el destino del encuentro. El portero del Árabe Unido no logró controlar un balón aéreo que se le escapó entre las manos, dejando servido el empate para Andrick Edwards, quien no perdonó y decretó el 1-1 definitivo para UMECIT.

El resultado cayó como un auténtico balde de agua fría para los azules, que ya saboreaban los tres puntos y un salto importante en la tabla. En cuestión de segundos, pasaron de la celebración a la frustración, teniendo que conformarse con una sola unidad.

Por su parte, UMECIT FC rescató un punto valioso en un cierre de partido cargado de tensión, demostrando que nunca bajó los brazos. Un empate con sabor a victoria para unos y a derrota para otros, en un duelo que dejó claro por qué la recta final del torneo se juega al límite.