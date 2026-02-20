San Francisco FC vs UMECIT FC | Previa y antecedentes, duelo de la jornada 6 en la LPF

El inicio de la jornada 6 San Francisco FC vs UMECIT FC desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol entra en un momento clave del Torneo Clausura 2026 con un atractivo duelo de interconferencias entre San Francisco FC y UMECIT FC, dos equipos que llegan con realidades distintas pero con la necesidad urgente de sumar puntos.

San Francisco FC busca reaccionar en el Oeste

El conjunto “monje” no ha tenido el arranque esperado en este Clausura 2026. Con marca de tres empates y dos derrotas, apenas suma 3 puntos, ubicándose en el quinto puesto de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, el equipo viene de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la jornada anterior, tras empatar 3-3 ante Universitario, en un compromiso cargado de intensidad ofensiva y errores defensivos que dejó sensaciones encontradas.

En el apartado goleador, los máximos referentes ofensivos del San Francisco son:

Ronaldo Dinlis , con 3 goles

, con Darwin Pinzón, con 2 anotaciones

La producción de ambos será clave si los dirigidos por el conjunto chorrerano aspiran a romper la mala racha y meterse nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación.

UMECIT FC, más sólido en el Este

Por su parte, UMECIT FC llega con un panorama más alentador. Los universitarios ocupan la cuarta posición de la Conferencia Este con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

A diferencia de su rival, UMECIT no depende de un solo goleador. Cinco jugadores distintos han marcado un gol cada uno, mostrando un ataque más repartido y menos predecible. Esa diversidad ofensiva ha sido una de las principales armas del equipo en este inicio del torneo.

Historial reciente entre ambos

En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance favorece claramente a UMECIT:

06.09.25 – San Francisco 0-0 UMECIT

03.05.25 – UMECIT 2-0 San Francisco

03.02.25 – San Francisco 0-2 UMECIT

01.11.24 – San Francisco 0-2 UMECIT

21.07.24 – UMECIT 0-2 San Francisco

En ese lapso, UMECIT ha ganado tres partidos, San Francisco uno, y se registró un empate. Además, los monjes han tenido dificultades para marcarle a los universitarios, quedándose sin anotar en tres de esos compromisos.

Un duelo de necesidades

Este choque de interconferencias promete ser determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la Liga Panameña de Fútbol. San Francisco necesita sumar con urgencia para salir del fondo del Oeste, mientras que UMECIT buscará consolidarse en puestos de clasificación en el Este.

El balón está por rodar y la historia reciente añade un condimento especial a un enfrentamiento que podría marcar un punto de inflexión en el Clausura 2026.