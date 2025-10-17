Tauro FC vs Plaza Amador| Previa y alineaciones probables del 'Clásico Nacional' en el Torneo Clausura 2025 LPF

Sintoniza el juego entre el Tauro FC y el Plaza Amador hoy viernes 17 de octubre a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) inicia con un partido que promete 'sacar chispas', ya que sus protagonistas no solo jugarán por sumar puntos, sino también por orgullo. Tauro FC y Plaza Amador saldrán a la cancha del estadio Rommel Fernández Gutiérrez para una nueva versión del 'Clásico Nacional'.

El juego será una confrontación entre dos equipos con realidades diferentes. Mientras que el Plaza ha mantenido un paso consistente durante el certamen, que afrontan como campeón defensor, el Tauro ha afrontado dificultades, las que ha tenido de superar para salir adelante.

Los 'Leones' plazinos marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia Este con 29 puntos en 12 partidos. Apenas, el pasado 11 de octubre, sufrió su primera derrota a manos del Deportivo Árabe Unido. La diferencia que tiene sobre su perseguidor más cercano, el Alianza FC, es de siete unidades, por lo que obtener puntos le acercan a la posibilidad de asegurar el primer puesto de su división y pasar directo a las semifinales.

Por el otro lado están los taurinos que se encuentran en el sexto y último puesto de la Conferencia Este. Actualmente tienen 13 puntos en 12 juegos realizados lo que evidencia su situación. Recientemente experimentaron un cambio de dirección técnica con la llegada del entrenador colombiano Bernardo Redín quien sustituyó a su colega Enrique García.

El Plaza Amador cuenta en sus filas con el máximo goleador del certamen clausura, Jorlián Sánchez quien ha marcado nueve goles. En tanto, Cristian Quintero ha sacado la cara por el ataque taurino con cuatro tantos en la competencia.

Los momentos que viven ambos conjuntos se reflejan en sus últimas cinco presentaciones. El Plaza tuvo tres victorias, un empate y una derrota en ese lapso, mientras que el Tauro FC registró tres descalabros y dos empates.

Pasado reciente

En el periodo que comprende los años 2019 al 2025, ambos equipos se enfrentaron en 26 ocasiones. El balance favorece al Tauro con 11 victorias sobre ocho del Plaza con siete empates.

En esos enfrentamientos, los taurinos marcaron 33 goles y recibieron 25 de sus archirrivales.

Aunque el Tauro FC ha sido el más favorecido, por los resultados obtenidos en los últimos siete años, en los cinco duelos más recientes se ha visto parejo ante el Plaza Amador. En esos encuentros se han registrados dos victorias por bando y un empate. Los resultados han sido los siguientes:

26.07.25 | Plaza Amador 3-1 Tauro FC

23.05.25 | Plaza Amador 3-3 Tauro FC

18.05.25 | Tauro FC 1-2 Plaza Amador

12.04.25 | Plaza Amador 0-2 Tauro FC

08.02.25 | Tauro FC 4-0 Plaza Amador

Alineaciones probables

Tauro FC: José Guerra, Rodolfo Rodríguez, Luis Asprilla, Humberto Ramos, Ángel Díaz, Rudy Yearwood, Sergio Villarreal, Jerónimo Rodríguez, Jamel González, Cristian Quintero, Gabriel Torres. DT: Bernardo Redín.

Plaza Amador: Samuel Castañeda, Harold Cummings, Aimar Sánchez, Julio Rodríguez, Omar Córdoba, Joel Lara,Abdul Knight, Yoameth Murillo, Jorlián Sánchez, Everardo Rose, Ricardo Phillips. DT: Mario Méndez.