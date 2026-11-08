F1| Lando Norris conquista Brasil y Mercedes se corona entre los constructores

El piloto británico completó un fin de semana productivo en el que también obtuvo la pole position para esta carrera.

Brasil/El piloto británico Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, donde la escudería Mercedes se adjudicó el título de constructores de 2026.

Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025 y que salió en la pole position, fue el primero en cruzar la línea de llegada mientras el astro brasileño del fútbol Neymar ondeaba la bandera de cuadros blanca y negra.

El británico, de 26 años, estuvo acompañado en su 50° podio por los dos pilotos de Red Bull. El neerlandés Max Verstappen fue segundo, tras protagonizar una remontada memorable, y el francés Isack Hadjar, tercero.

"Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos", afirmó Norris tras la 14ª victoria de su carrera.

- Mercedes firma doblete -

El cuarto puesto del británico George Russell y el quinto de Kimi Antonelli en Interlagos fueron suficientes para que Mercedes se llevara anticipadamente el título de constructores, por delante de Ferrari.

Antonelli partió segundo en el Gran Premio en que se estrenó como el campeón más joven de la Fórmula 1. El italiano ganó la corona de 2026 hace una semana, en México, con 20 años y 68 días.

El obtenido en Brasil fue el noveno título de la marca alemana, el primero desde 2021 y que pone fin al reinado de McLaren, campeón las dos últimas temporadas.

Con los nueve trofeos, las Flechas de Plata igualan a Williams como tercer mayor vencedor en la categoría máxima del automovilismo, por detrás de Ferrari (16) y McLaren (10).

"No creo que, en los tiempos que corren, con el nivel de profesionalidad que tienen ahora los equipos, se pueda repetir lo que hicimos nosotros: ocho campeonatos seguidos", de 2014 a 2021, dijo el director de Mercedes, Toto Wolff.

"Ya has visto lo difícil que ha sido hoy. El año que viene habrá tres o cuatro equipos compitiendo por el campeonato", agregó.

- Tregua de la lluvia -

La carrera en el gigante latinoamericano, la vigésima de 23 citas, inició sin lluvia.

Tras las fuertes precipitaciones del sábado, que obligaron a suspender una hora y media la sesión de clasificación, los pilotos salieron con neumáticos intermediarios, con un asfalto húmedo y con riesgo de precipitación en cualquier momento.

Norris se vio sobrepasado en la misma recta de salida por Antonelli. Luego de la primera curva, el británico fue superado también por el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), aunque sin perder la calma, se aprovechó de los errores de sus rivales para recuperar el liderato.

La pista mojada provocó varios trompos y salidas de pilotos, entre ellos uno de Antonelli en la vuelta 19. Norris lo aprovechó para recuperar la punta, que ya no dejó.

Por su parte, Verstappen volvió a protagonizar una gran remontada. Saliendo penúltimo, desde la 21ª posición, el cuatro veces campeón mundial hizo un gran arranque y fue escalando posiciones hasta finalizar segundo.

- Verstappen hace lo suyo -

Hace dos años, el neerlandés logró ganar en Brasil tras largar 17º. Verstappen es segundo en el actual campeonato de pilotos, con una ventaja de 17 y 18 puntos sobre Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó noveno.

"¡Fue una carrera muy exigente! Las primeras vueltas fueron fundamentales. Nos fue muy bien con los neumáticos intermedios, pero después no tanto. Aún así, salir desde la P21 y terminar en el podio es un buen resultado", dijo Mad Max.

La lluvia solo hizo acto de presencia en la 50ª vuelta. Primero de forma muy tímida, aunque a falta de diez vueltas apretó fuerte nuevamente sobre Interlagos, sin llegar a tener un impacto real en la clasificación final.

Los dos pilotos locales no lograron puntuar. Muy aclamados por el público, Gabriel Bortoleto (Audi) fue 16º, mientras que Rafael Câmara (Haas) terminó último (20º) en su primera carrera en la Gran Carpa.

Tras el GP de Brasil y con el mundial de pilotos y constructores ya decididos, la F1 se desplazará a Las Vegas y pondrá fin a la temporada con los GP de Catar y Abu Dabi.