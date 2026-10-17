Daniel Dubois conserva su título de los pesos pesados de la OMB

Dubois defendió su título de los pesos pesados de la OMB con una victoria por abandono ante Wardley y amplió su récord a 24 triunfos, 23 de ellos antes del límite.

Londres, Reino Unido/El británico Daniel Dubois conservó el sábado su título de campeón de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar en Londres a su compatriota Fabio Wardley por abandono en el segundo asalto.

En esta esperada revancha de una enconada pelea de once asaltos disputada a principios de año, Dubois no dejó ninguna opción a su rival.

El campeón derribó a Wardley a los 17 segundos del combate celebrado en el O2 Arena de Londres, al conectarle de lleno en la barbilla un enorme derechazo.

Dubois, de 29 años y 1,96 metros de estatura, siguió propinando golpes a placer durante todo el primer asalto, que terminó con Wardley aferrándose desesperadamente a las cuerdas bajo una lluvia de puñetazos.

El segundo round mantuvo la tónica, con Dubois desatando una serie de golpes que dejaron a Wardley en serios apuros, hasta que la toalla voló al ring a los dos minutos y 21 segundos del asalto.

Con su triunfo, Dubois amplió su récord a 24 victorias, 23 de ellas antes del límite, y tres derrotas.

Wardley, de 31 años, suma ahora 20 triunfos, dos derrotas y un empate.