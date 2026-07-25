F1: Hamilton y Antonelli sancionados con tres puestos en Hungaroring tras la clasificación del GP de Hungría

El siete veces campeón del mundo británico, que había dejado escapar la pole position en favor de su compatriota Lando Norris (McLaren) por solo 12 milésimas de segundo, fue sancionado por los comisarios por haber perturbado la sesión del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Budapest, Hungría/Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), inicialmente segundo y cuarto en la parrilla de salida del GP de Hungría de Fórmula 1 el domingo, fueron sancionados con tres posiciones de retraso para la carrera en el circuito de Hungaroring.

El siete veces campeón del mundo británico, que había dejado escapar la pole position en favor de su compatriota Lando Norris (McLaren) por solo 12 milésimas de segundo, fue sancionado por los comisarios por haber perturbado la sesión del australiano Oscar Piastri (McLaren).

En la primera curva, Hamilton se encontró efectivamente en la trayectoria de Piastri, que acababa de iniciar una vuelta rápida, y tuvo que abortar su intento tras esa molestia.

"Me avisaron literalmente cuando estaba justo detrás de mí y no tenía ni idea de que venía lanzado. Obviamente no fue intencionado", explicó el inglés en rueda de prensa.

A pesar de estas explicaciones, Hamilton no pudo evitar la sanción y saldrá desde la quinta posición, justo detrás de... Piastri.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, acompañará por lo tanto a Norris en la primera fila.

Antonelli, por su parte, fue penalizado por no haber aminorado la marcha lo suficiente con bandera amarilla y saldrá desde la séptima posición.

El italiano, que iba bien encaminado para asegurarse un puesto en la primera fila, tuvo mala suerte, ya que Verstappen hizo un trompo justo delante de él en la última curva, obligándolo a frenar, pero no lo suficiente según los comisarios.