Falleció el primer golfista negro en jugar un Masters de Augusta

El estadounidense Lee Elder, primer golfista negro en ser admitido en el Masters de Augusta, falleció a los 87 años, anunció este lunes el circuito PGA.

Este pionero del golf, que tuvo que luchar contra el racismo durante toda su carrera, pasó a la historia al romper la barrera racial en el emblemático Masters de 1975.

El pasado abril, el circuito PGA homenajeó a Elder invitándole a compartir el saque de honor de la edición 85 del Masters de Augusta junto a su compatriota Jack Nicklaus y el sudafricano Gary Player

El ex golfista fue recibido con una ronda de aplausos en reconocimiento a su lugar en la historia del evento.

"Fue una de las experiencias más emotivas en las que he participado", dijo entonces Elder. "Es algo que apreciaré el resto de mi vida".

Elder, un referente para numerosos jugadores incluido Tiger Woods, fue uno de los primeros golfistas afroestadounidenses en competir en el circuito después de que la PGA levantara en 1961 su política de solo admitir a jugadores blancos.

Elder ganó su primer torneo, el Mansanto Open de Florida, en 1974 antes de triunfar también en Houston en 1976 y en el Greater Milwaukee y el Westchester Classic en 1978.

En el Masters de 1975 "el recuerdo más fuerte que tengo es lo nervioso que estaba al llegar al primer tee", explicó Elder. "Ese día tuve una ronda maravillosa. En cada tee y en cada green que pisaba recibía tremendas ovaciones. Tener algo así te ayuda a tranquilizarte".

Nacido en Dallas (Texas), el ex golfista disputó cinco ediciones del Masters y levantó en 1979 la Copa Ryder, el torneo que enfrenta a los mejores golfistas de Estados Unidos y de Europa.

"Lee Elder fue un pionero, y en muchos sentidos", dijo el legendario Jack Nicklaus en declaraciones al sitio web de PGA. "Lee era un buen jugador, pero sobre todo un buen hombre que era muy respetado por innumerables personas. El golf ha perdido un héroe".