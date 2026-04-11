Hillary Heron| La gimnasta panameña se acerca al podio en Copa del Mundo de Osijek 2026

La atleta defiende los colores de Panamá en el territorio croata.

Panamá/La gimnasta panameña Hillary Heron finalizó en la cuarta posición en la final del aparato de salto durante la Copa del Mundo celebrada en Osijek, Croacia.

Heron obtuvo una puntuación de 13.449, quedando a escasas milésimas de alcanzar el tercer lugar del podio que fue ocupado por la austriaca Charlize Moerz quien registró 13.716 unidades.

Este ha sido el segundo evento internacional de la panameña en un periodo de una semana. Los días 5 y 6 de abril obtuvo las medallas de plata en las pruebas de salto y suelo de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos que se realizó en El Cairo, Egipto.

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Trayectoria

2004 – Nace una futura estrella

El 29 de enero de 2004, en Panamá, nace Hillary Heron, quien años más tarde se convertiría en uno de los nombres más importantes de la gimnasia artística latinoamericana.

2017 – El debut internacional

Con apenas 13 años, Heron hace su debut en competencias internacionales en el Campeonato Suramericano Juvenil. Desde ese momento, comienza a destacarse como una de las jóvenes promesas del continente.

2018–2019 – Consolidación juvenil

Durante estos años, participa en el Campeonato de la Cuenca del Pacífico y en los Juegos Panamericanos Juveniles, logrando finales y podios en aparatos como salto y viga. Su talento la posiciona como una atleta a seguir.

2021 – Primer gran logro continental

Ya en la categoría senior, obtiene medalla de plata en salto en el Campeonato Panamericano, marcando su entrada definitiva en la élite regional.

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2022 – Éxitos en el circuito sudamericano

Heron suma medallas en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos, incluyendo plata en salto y bronce en suelo, consolidando su presencia en el circuito internacional.

2023 – Año de explosión internacional

Se corona campeona sudamericana en salto y obtiene múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el Campeonato Mundial, logra algo histórico: ejecuta con éxito un elemento de Simone Biles, una hazaña reservada para muy pocas gimnastas en el mundo, y asegura su clasificación a los Juegos Olímpicos.

2024 – Debut olímpico en París

Hillary Heron representa a Panamá en los Juegos Olímpicos de París 2024. Finaliza en el puesto 44 del all-around y vuelve a hacer historia al ejecutar el movimiento “Biles”, siendo la única gimnasta, aparte de la estadounidense, en lograrlo durante la competencia.

2025 – Innovación en la gimnasia

Heron crea un nuevo elemento en suelo que es oficialmente reconocido y bautizado como “Heron”, lo que la convierte en una atleta innovadora dentro del deporte.

2026 – Consagración en la élite mundial

En la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en El Cairo, obtiene medalla de plata y logra clasificar a finales en múltiples competencias internacionales, confirmando su estatus como una de las mejores gimnastas del mundo.

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