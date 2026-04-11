Ismael Díaz y José Luis Rodríguez| Panameños activos y con gol en inicio de jornada 14 en Liga MX

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

México/Con su tercer triunfo consecutivo y en franca reacción, el León venció de visita 1-0 al Puebla en el arranque de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 y entró en zona de clasificación a las finales del fútbol mexicano.

Con su victoria en el estadio Cuauhtémoc, La Fiera llegó a 19 puntos y brincó al sexto lugar de la tabla de posiciones, gracias al repunte que ha tenido desde la llegada del entrenador argentino Javier Gandolfi, quien lleva paso perfecto en tres partidos.

"Esto no es casualidad, es causalidad. Lo dije desde que llegué: me encontré con un grupo totalmente abierto y con disponibilidad (...). Este presente del equipo es por los jugadores. Nosotros les damos herramientas y convicción porque necesitamos que nos crean, y después que lo lleven a cabo, es mérito de ellos", dijo Gandolfi al final del partido.

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Gandolfi tomó el mando esmeralda desde la duodécima fecha tras la renuncia de Ignacio Ambriz; el mexicano dejó al León en el decimosexto peldaño con 10 unidades.

Por su lado, La Franja del Puebla del entrenador español Alberto Espigares acumuló su quinto juego sin ganar y se estancó en el decimoquinto lugar con 13 unidades.

El panameño Ismael Díaz se encargó de hacer el gol para el triunfo leonés al minuto 71 con un remate dentro del área chica.

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Presente en derrota

Bajo el mando entrenador portugués Pedro Caixinha, el Juárez sufrió su quinta derrota, tras perder frente a Tijuana por 2 a 1, se quedó con 16 unidades y bajó a la duodécima posición.

Los Xoloitzcuintles ganaron este partido con goles de Kevin Castañeda al minuto 43 y de Ramiro Árciga, al 52'.

Al 89', de penal, el brasileño Guilherme Castilho consiguió el descuento para los Bravos que sufrieron dos expulsiones: la del español Ramón Rodríguez al 3' y la del colombiano Jesús Murillo, al 90'+7.

El panameño José Luis Rodríguez fue titular con Juárez y se mantuvo en la cancha hasta el minuto 63 cuando fue sustituido por Ettson Ayón.

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