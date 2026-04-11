LaLiga resultado| Barcelona ratifica con fuerza su liderato ante Espanyol en el derbi catalán

El club azulgrana aumentó a nueve la diferencia en puntos que tiene sobre el Real Madrid para mantenerse al frente de la liga española.

España/Una racha de invencibilidad que prosigue y un título que se pone al alcance de la mano: tras la victoria en el derbi catalán contra el Espanyol (4-1) el sábado, el FC Barcelona se acerca un poco más a su 29º título de Liga.

La victoria culé toma mayor importancia dado que el Real Madrid no había podido pasar del empate en casa (1-1) el viernes ante el otro equipo catalán en LaLiga, el Girona.

Esta 16ª victoria en 16 partidos en casa en Liga esta temporada permite al Barça (1º, 79 puntos) aumentar aún más su ventaja en lo alto de la clasificación, con nueve puntos más que el Real Madrid (2º, 70 puntos).

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- Gol y dos asistencias de Yamal -

A tres días de su misión de remontada en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el vigente campeón de España dio un paso de gigante hacia la defensa de su corona.

El triunfo llegó con un doblete del delantero español Ferran Torres (9' y 25') y otros dos goles marcados en el tramo final por el prodigio catalán Lamine Yamal (87'), que había dado dos asistencias previamente, y por el inglés Marcus Rashford (89').

A siete jornadas del final del campeonato, y con un Clásico por disputar en el Camp Nou a principios de mayo, los hombres de Hansi Flick aún están en posición de alcanzar la simbólica barrera de los 100 puntos.

El centrocampista ofensivo del Espanyol, Pol Lozano, había recortado distancias en la segunda parte con un disparo desde la frontal del área (56').

Tras un buen inicio de temporada, el Espanyol no conoce la victoria en lo que va de año.

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- Elche abandona el descenso -

Horas antes, la Real Sociedad (7º, 42 puntos) desperdició la oportunidad de dar alcance al Celta de Vigo (6º, 44 puntos) en la lucha por Europa al permitir que el Alavés (15º, 33 puntos) arrancara el empate (3-3) en el minuto 90+7 con gol del italo-argentino Lucas Boyé.

En la parte baja de la tabla, el Elche (16º, 32 puntos) salió provisionalmente de la zona de descenso al imponerse (1-0) al Valencia (14º, 35 puntos), lo que obliga al Sevilla FC a lograr un resultado positivo el sábado por la noche frente al Atlético de Madrid (4º, 57 puntos).

El entrenador de los colchoneros, Diego Simeone, descolgado de la lucha por el título desde hace varias semanas, optó por alinear un once muy renovado, dando descanso a sus diez jugadores de campo titulares del miércoles en la ida de los cuartos de final ante el Barça (0-2) para preparar el partido de vuelta.

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