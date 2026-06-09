Real Madrid hizo oferta por Julián Álvarez. El Atlético responde

El interés del club blanco por el jugador argentino quedó en evidencia por el ofrecimiento que hizo a su vecino 'colchonero'.

España/El Real Madrid anunció este martes haber ofrecido 150 millones de euros (173,2 millones de dólares) por el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Alvárez, antes de precisar que el conjunto "colchonero" rechazó la oferta, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

El Real Madrid "ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", informó el club merengue en un breve comunicado de dos párrafos.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", prosiguió el Real Madrid.

El equipo merengue no cerró la puerta a hacer más intentos para hacerse con el internacional de la albiceleste, cuya cláusula de rescisión con el Atlético asciende a 500 millones de euros (577 millones de dólares).

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- Promesa electoral -

El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había avanzado la pasada semana, en plena campaña electoral, que si seguía al frente del conjunto merengue haría "una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador".

Esta oferta "sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones por lo menos", añadió Pérez, en una entrevista en la televisión Cuatro el jueves pasado.

Según la web especializada Transfermarkt, los fichajes más caros del Real Madrid hasta ahora han sido el inglés Jude Bellingham por 127 millones de euros (146 millones de dólares) y el belga Eden Hazard por 120 millones de euros (138 millones de dólares).

El presidente del Real Madrid, que acababa de apuntar los fichajes de los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, sólo precisó entonces que el misterioso jugador sería "de la media (mediocampo) para arriba".

Estas declaraciones dispararon las especulaciones en los últimos días con nombres que iban desde los jugadores del PSG Vitinha y Joao Neves al extremo francés del Bayern Munich, Michael Olise.

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- Julián no está en venta -

La posibilidad de que el atacante francés fuera el objetivo del Real Madrid había llevado al presidente del Bayern, Herbert Hainer, a recordar que "si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que no ha ocurrido por ahora, que se la ahorre".

Llegado en 2024 procedente del Manchester City por 50 millones de euros (58 millones de dólares) y con contrato hasta 2030, Julián ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias en 106 partidos con la camiseta rojiblanca.

El rendimiento de la "Araña" en el Atlético de Madrid, había llevado a la prensa local a especular con el interés por el argentino de clubes como el Arsenal, el PSG o el Barcelona.

El Atlético de Madrid salió a desmentir el pasado 29 de mayo en su cuenta de X haber recibido una oferta del club azulgrana por el argentino, tras insistentes rumores.

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El club rojiblanco volvió a recurrir este martes a la red social para comentar la oferta del Real Madrid, que reposteó acompañada de varios emoticonos riéndose.

El Atlético publicó además una serie de "aclaraciones" en tono de broma para rechazar la oferta del conjunto merengue.

"1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es", publicó el Atlético en su cuenta de X.

El conjunto rojiblanco ha reiterado en varias ocasiones que Julián Álvarez, que se encuentra concentrado con su selección para jugar el Mundial, no está en venta.

"Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", aseguró el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, hace una semana.