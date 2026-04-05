Ismael Díaz asiste en triunfo de León sobre Atlas en la Liga MX

Panamá/En un final cargado de emociones en el Nou Camp, el Club León consiguió una victoria clave de 2-0 sobre Atlas en la jornada 13 de la Liga MX, en un duelo que se resolvió en los minutos finales gracias al aporte del panameño Ismael Díaz.

Desde el arranque, La Fiera mostró su propuesta ofensiva y logró abrir el marcador al minuto 13 con una definición de Diber Cambindo, tomando el control del compromiso. Sin embargo, pese a jugar con un hombre más tras la expulsión de Jorge Rodríguez en Atlas, los locales no lograban sentenciar el partido.

El momento clave llegó con el ingreso del panameño Ismael Díaz, quien saltó al terreno de juego al minuto 67 y cambió la dinámica ofensiva del equipo con su velocidad y desequilibrio.

Ya en tiempo de reposición, al minuto 92, Díaz fue determinante al desbordar por la banda izquierda y filtrar un pase preciso para Daniel Arcila, quien definió con potencia para colocar el 2-0 definitivo, asegurando la victoria en el Nou Camp.

El rendimiento del canalero también se reflejó en sus números. Según Flashscore, fue evaluado con 7.1, destacando en el apartado ofensivo con una participación activa: registró 2 remates totales, además de 1 disparo a puerta. También generó peligro con 2 remates dentro del área, 3 toques en el área rival y completó 1 de 2 regates (50%), mostrando su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. A pesar de fallar una gran ocasión, su incidencia fue clave en el resultado final.

Con este triunfo, el Club León alcanza las 16 unidades, ubicándose en la décima posición y quedando a solo un punto de los puestos de clasificación directa a la Liguilla, en una fase decisiva del torneo.

Cabe resaltar que Ismael Díaz llegó a este compromiso tras disputar dos partidos con la Selección de Panamá ante Sudáfrica, lo que evidencia su buen momento competitivo tanto a nivel internacional como en la Liga MX.

Ahora, La Fiera se alista para visitar al Puebla, con la misión de mantener su racha positiva y seguir escalando posiciones en busca de un boleto a la Liguilla del fútbol mexicano.