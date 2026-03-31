Sudáfrica vs Panamá EN VIVO | Segundo partido amistoso internacional

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto!

La selección de Panamá vuelve a la acción para cerrar la fecha FIFA con un atractivo amistoso internacional ante Sudáfrica, en un duelo que promete emociones desde el primer instante.

Tras el empate 1-1 en Durban, ahora todo se traslada a Ciudad del Cabo, donde el imponente DHL Stadium será el escenario de este segundo y decisivo enfrentamiento.

Se espera un ambiente espectacular, con más de 55 mil aficionados en las gradas, que acudirán para despedir a los “Bafana Bafana” antes de su participación mundialista. Un marco ideal que pondrá a prueba el carácter y la evolución del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El técnico hispano-danés ha trabajado intensamente en el Athlone Stadium, afinando detalles tácticos y corrigiendo errores del primer compromiso, con énfasis en la tenencia del balón y la capacidad de competir bajo presión. En la previa, Christiansen fue claro: “Queremos ver un partido bueno de nuestra parte, que se refleje el trabajo y competir como siempre lo hemos hecho”.

Por su parte, el guardameta Orlando Mosquera destacó la necesidad de tener más paciencia con la pelota para contrarrestar la presión sudafricana, uno de los factores que complicó a Panamá en el duelo anterior.

En cuanto a novedades, la principal incógnita gira en torno a Luis “Manotas” Mejía, quien ha trabajado de manera diferenciada tras molestias sufridas en Durban, aunque los primeros estudios descartan una lesión grave. Mientras tanto, Eric Davis se ha reintegrado con normalidad al grupo.

Todo está listo para el pitazo inicial en Ciudad del Cabo, programado para las 12:30 p.m. hora de Panamá.

Podrás seguir este partido EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 FM, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, con previa desde las 11:30 a.m.

Panamá sale con la misión de cerrar la fecha FIFA con buenas sensaciones… ¡Arranca nuestro minuto a minuto!

Convocados de Panamá 🇵🇦

Guardametas

Orlando Mosquera – Al-Fayha FC (KSA)

– Al-Fayha FC (KSA) Luis Mejía – Nacional (URU)

– Nacional (URU) César Samudio – Marathón (HON)

Defensas

César Blackman – Slovan Bratislava (SVK)

– Slovan Bratislava (SVK) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

– Deportivo La Guaira (VEN) Amir Murillo – Beşiktaş (TUR)

– Beşiktaş (TUR) Andrés Andrade – LASK Linz (AUT)

– LASK Linz (AUT) Martín Krug – Levante (ESP)

– Levante (ESP) José Córdoba – Norwich City (ENG)

– Norwich City (ENG) Eric Davis – CD Plaza Amador (PAN)

– CD Plaza Amador (PAN) Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (VEN)

– Academia Puerto Cabello (VEN) Roderick Miller – Turan Tovuz (AZE)

Volantes

Aníbal Godoy – San Diego FC (USA)

– San Diego FC (USA) Adalberto Carrasquilla – Pumas (MEX)

– Pumas (MEX) Carlos Harvey – Minnesota United (USA)

– Minnesota United (USA) Cristian Martínez – Kiryat Shmona (ISR)

– Kiryat Shmona (ISR) José Luis Rodríguez – FC Juárez (MEX)

– FC Juárez (MEX) César Yanis – CD Cobresal (CHI)

– CD Cobresal (CHI) Yoel Bárcenas – Mazatlán FC (MEX)

Delanteros