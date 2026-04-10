Michael Amir Murillo titular con Besiktas en la liga de fútbol profesional de Turquía

Panamá/El Beşiktaş firmó una contundente victoria 4-2 ante el Antalyaspor, en un compromiso donde el panameño Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista tras superar el golpe en el rostro que había generado preocupación entre los aficionados.

El defensor canalero regresó con autoridad, disputando los 90 minutos completos y dejando atrás cualquier duda sobre su estado físico. Su rendimiento fue evaluado con 6.1 puntos por Flashscore, en un partido donde aportó equilibrio en la zona defensiva. Sin duda, su vuelta es una noticia positiva tanto para su club como para la Selección de Panamá, que sigue de cerca su evolución de cara a próximos compromisos.

Desde el inicio, el conjunto de Estambul mostró su superioridad. Orkun Kökçü abrió el marcador al minuto 4’, seguido por Jota Silva al 9’, mientras que el surcoreano Hyeon-Gyu Oh amplió la ventaja con un doblete (33’ y 59’) para encaminar el triunfo.

El dominio del Beşiktaş también quedó reflejado en las estadísticas, ya que impuso condiciones en prácticamente todos los apartados del juego. El equipo registró un xG de 3.26 frente a 0.55 de su rival, además de mantener una posesión del 64% contra el 36% del Antalyaspor, lo que evidencia el control del balón durante gran parte del encuentro.

Asimismo, generó 21 remates totales, de los cuales 12 fueron a puerta, superando ampliamente a su oponente que solo consiguió 11 disparos y 4 entre los tres palos. En cuanto a las ocasiones claras, Beşiktaş creó 9 grandes oportunidades frente a solo 1 del rival, además de dominar en los tiros de esquina con 10 contra 6. La precisión en los pases también fue clave, alcanzando un 86% (398 de 461), muy por encima del 75% (190 de 252) del Antalyaspor, lo que reafirma la superioridad del conjunto local.

Con este resultado, el Beşiktaş se ubica en la cuarta posición con 55 puntos, consolidándose en la lucha por puestos europeos. Mientras tanto, el regreso de Murillo deja una señal clara: el panameño está recuperado y listo para seguir siendo pieza clave en su equipo.