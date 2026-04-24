Joselyne Edwards vs Norma Dumont| La 'Pantera' panameña, lista para combatir en el UFC Vegas 116

La pelea será la coestelar del evento que se realizará el sábado 25 de abril

Panamá/Joselyne Edwards vuelve al octágono para enfrentar a Norma Dumont en el evento UFC Vegas 116 que se realizará en el Meta APEX de Las Vegas. Una pelea entre dos combatientes que pasan por rachas ganadoras.

Este viernes se realizó la ceremonia de pesaje previo y ambas marcaron 135.5 libras que se enmarcan en la división gallo femenina.

Así llegan

La panameña Edwards posee récord de 17 victorias y seis derrotas en artes marciales mixtas (MMA). De esos triunfos, ocho los obtuvo por nocaut, cuatro por sumisión y dos los ha conseguido en el primer asalto.

La 'Pantera', como popularmente se le conoce a Edwards, pelea en la UFC desde el año 2021. En ese tiempo ha obtenido ocho victorias y ha perdido en cuatro ocasiones. Además ha ganado sus últimas cuatro peleas, la más reciente fue el 21 de febrero de 2026 cuando derrotó a la francesa Nora Cornolle por nocaut en el segundo asalto.

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Por su parte, la brasileña Dumont posee marca de 13 triunfos y dos descalabros en MMA. Su debut en la UFC se dio el 29 de febrero de 2020 en una pelea que perdió por nocaut técnico en el primer asalto ante la australiana Megan Anderson, pero ha logrado reponerse hasta hilvanar seis victorias consecutivas.

Dumont tiene récord de nueve victorias y dos derrotas en la UFC. Su triunfo más reciente lo obtuvo el 1 de noviembre de 2025 cuando superó a su compatriota Ketlen Vieira por decisión dividida en tres asaltos.

Cartelera estelar

El pleito será el coestelar de la cartelera principal de la velada. Dicha cartilla está compuesta de seis combates y comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

Peso pluma

Aljamain Sterling (Estados Unidos) vs Youssef Zalal (Marruecos)

Peso gallo femenino

Norma Dumont (Brasil) vs Joselyne Edwards (Panamá)

Peso ligero

Rafa García (México) vs Alexander Hernández (Estados Unidos)

Peso gallo

Davey Grant (Inglaterra) vs Adrián Luna Martinetti (Ecuador)

Peso gallo

Montel Jackson (Estados Unidos) vs Raoni Barcelos (Brasil)

Peso pesado

Marcus Buchecha (Brasil) vs Ryan Spann (Estados Unidos)

Antes habrá una cartelera preliminar de siete peleas que iniciará a las 3:00 p.m. (hora panameña).

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