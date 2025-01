Max Verstappen: El piloto neerlandés ha revuelto a la familia de la Fórmula 1

Aston Martin ha negado rotundamente un informe que afirmaba que el equipo estaba utilizando el nombre de Max Verstappen como un señuelo para atraer patrocinadores.

La historia publicada en el Daily Mail alegaba que Jefferson Slack, director de comercialización y marketing de Aston Martin, estaba cortejando a patrocinadores potenciales al asegurar que el cuatro veces campeón del mundo de F1 se unirá al equipo en un futuro cercano, con un acuerdo estimado en £1 mil millones.

Sin embargo, Aston Martin negó estos rumores a través de un portavoz que afirmó: "Un portavoz de Aston Martin Aramco negó categóricamente la historia".

El equipo, basado en Silverstone, tiene contratos con Fernando Alonso y Lance Stroll para competir en la F1 2025. Ambos pilotos seguirán en el equipo durante las siguientes dos temporadas, mientras que Verstappen tiene un contrato vigente con Red Bull Racing hasta el final de la temporada 2028.

Según el informe, Aston Martin planeaba atraer inversores con la afirmación de que Verstappen se uniría al equipo en un acuerdo de £1 mil millones, lo cual sería uno de los más grandes en la historia de la Fórmula 1. Además, el informe mencionaba que Verstappen "casi seguramente" incluiría participación en el equipo. A pesar de las especulaciones, no hay evidencia concreta de que esto ocurra en el futuro cercano.

Los contratos de pilotos no están sujetos al límite presupuestario de la F1, lo que permite que los equipos gasten más en áreas no relacionadas con el rendimiento de los autos. El informe también reconoce que las propuestas a los inversores son solo un "firme deseo" de Aston Martin y no un hecho confirmado.

Durante la temporada 2024 de F1, el futuro de Verstappen en Red Bull parecía incierto, con Toto Wolff, jefe de Mercedes, cortejando al piloto holandés como posible sucesor de Lewis Hamilton, quien se unirá a Ferrari este año. No obstante, Verstappen, quien ganó su cuarto título mundial en 2024, expresó su deseo de terminar su carrera en Red Bull, afirmando que no tiene intención de cambiar de equipo.

Verstappen también comentó que su tiempo en la F1 dependerá de su disfrute de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que se implementarán la próxima temporada, como la electrificación aumentada y los cambios en el chasis y la aerodinámica.

Estos cambios podrían afectar su decisión de quedarse o no en Red Bull, especialmente considerando que Honda, quien ha impulsado todos sus títulos, dejará de ser su proveedor de motores para dar paso a Aston Martin al final de esta temporada. Además, el equipo de Lawrence Stroll ha fichado a Adrian Newey, el famoso diseñador de autos, quien ha trabajado en los autos campeones de Verstappen entre 2021 y 2024. Newey comenzará en Aston Martin en marzo de 2025, lo que aumenta la especulación sobre un posible movimiento de Verstappen.

Finalmente, se reporta que las ganancias actuales de Verstappen, que ascienden a £50 millones al año, podrían verse superadas por una oferta de hasta £200 millones anuales si decidiera seguir a Newey en Aston Martin. Un fuente anónima citada en el informe afirmó que Slack ha estado promoviendo a Verstappen como parte de una estrategia para aumentar el valor del acuerdo, agregando que la llegada de Verstappen "tendría mucho sentido" para el equipo. Sin embargo, Aston Martin sigue negando cualquier vinculación inmediata con Verstappen.

Con información de Planet F1.