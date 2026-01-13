NFL noticias: Mike Tomlin deja los Pittsburgh Steelers tras 19 temporadas

Tras 19 años al frente del equipo, Tomlin culmina su etapa con un Super Bowl, cero temporadas perdedoras y la marca histórica de permanencia más larga en un solo equipo en la NFL moderna.

Los Angeles, Estados Unidos/Un día después de su eliminación en playoffs, Mike Tomlin renunció este martes como entrenador de los Pittsburgh Steelers después de 19 temporadas en el cargo, informó el equipo de la NFL.

Tomlin, de 53 años, estaba al frente de Pittsburgh desde 2007 y era el entrenador más longevo en un mismo banco de la liga de football americano.

El técnico, que guió a los Steelers al título del Super Bowl de 2009, comunicó este martes a la franquicia su decisión de apartarse del cargo.

"Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dimitir como nuestro entrenador jefe", dijo en un comunicado el presidente del equipo, Art Rooney II.

"Obviamente estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el duro trabajo, dedicación y éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años", agregó.

La decisión de Tomlin se produjo después de que la noche del lunes Pittsburgh fuera derrotado en su cancha por los Houston Texans por 30-6 en la ronda de comodines de playoffs.

Ese duelo también pudo ser el último de la carrera del emblemático quarterback Aaron Rodgers que, a sus 42 años, terminó contrato con Pittsburgh y podría emprender el retiro.

Bajo el mando de Tomlin, los Steelers nunca tuvieron una temporada con récord negativo, pero desde 2017 no han ganado un solo partido de postemporada.

