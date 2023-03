Chabelo: ¿Qué deportes amaba Xavier López Rodríguez?

El mundo del espectáculo aún sigue de luto por el fallecimiento de una de los comediantes más queridos en todo México y Latinoamérica, el popular “Chabelo”.

Pero hay detalles en la vida de Xavier López Rodríguez que muchos desconocen y es que “Chabelo” era un amante de los deportes.

En su juventud “Chabelo” tuvo cualidades físicas para destacar en diferentes deportes, como la lucha grecorromana donde inclusive estuvo a un paso de estar en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

En una entrevista dada a Excélsior hace bastante tiempo, señaló que se ganó el derecho a representar a México en la disciplina de lucha grecorromana, pero situaciones fueras de cancha, impidieron que “Chabelo” jugara esos Juegos Olímpicos.

¿Qué pasó?

Un directivo le pidió cubrir los gastos de desplazamiento hacia Helsinski, Finlandia, monto que para él no era posible conseguir (40 mil pesos mexicanos = más de 2 mil dólares).

“Lloré mucho aquellos días, nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había dinero no había juegos. Al competidor aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado", declaró al Excélsior “Chabelo”.

Xavier López también será recordado como amante al béisbol, la prueba tajante está en que siempre se le veía con una camiseta de béisbol, en especial de equipo mexicanos como Yaquis de Ciudad Obregón, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán y las de México utilizadas en Series del Caribe.

Lamentamos el fallecimiento de Xavier López "Chabelo", ícono de la televisión mexicana y gran aficionado al beisbol 🙏



Descanse en paz ✝️ pic.twitter.com/PqIFxGdMSn — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) 25 de marzo de 2023

En el fútbol mexicano, también confesó querer mucho a las Águilas del América, aunque los rumores apuntan q que “Chabelo” se vio obligado a apoyar al América debido a que los dueños de la televisora son los dueños del club.

"Vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, uno de tantos trabajos que tuve, porque empecé a trabajar desde los seis años, y tenía amigos que hablaban mucho de futbol y para mí era interesante oírlos", apuntó en una entrevista.