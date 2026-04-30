Pandeportes | Miguel Ordoñez asegura normalidad en el Centro de Alto Rendimiento tras inundación

Luego de las fuertes lluvias del pasado miércoles 29 de abril, el CAR Luis "Matador" Tejada presentó inundaciones en sus instalaciones.

Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) aseguró que el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, ubicado en Juan Díaz, no presenta afectaciones estructurales luego de las intensas lluvias registradas el miércoles 29 de abril, pese a la inundación que afectó áreas del moderno complejo deportivo.

Mediante dos comunicados oficiales, la entidad informó que el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, realizó una inspección en el lugar y constató que las instalaciones mantienen su operatividad tras las labores de evacuación de agua y limpieza ejecutadas en las últimas horas.

Agua se acumuló en la pista de atletismo

Según la versión oficial, la acumulación de agua se produjo únicamente en el área de la pista de atletismo, producto de las fuertes precipitaciones registradas en corto tiempo, sumadas a la acumulación de basura y sedimentos en los canales pluviales del sector de Juan Díaz.

Pandeportes explicó además que el sistema de bombeo del complejo fue activado tras el evento, permitiendo evacuar el agua acumulada en menos de 12 horas.

“En este momento, las instalaciones están de vuelta en la normalidad”, indicó la institución en su comunicado.

Se revisan posibles fallas en el sistema de drenaje

No obstante, el incidente ha generado cuestionamientos sobre la funcionalidad del sistema de drenaje del complejo, una de las obras deportivas más importantes construidas recientemente en el país.

De acuerdo con información conocida tras el incidente, entre las causas preliminares evaluadas figuran:

Obstrucción de un cajón pluvial , principal vía de evacuación de agua del recinto.

, principal vía de evacuación de agua del recinto. Coincidencia de lluvias intensas con marea alta , dificultando el drenaje.

, dificultando el drenaje. Ubicación del terreno por debajo del nivel del mar en algunas áreas .

. Posibles limitaciones en el diseño original del sistema pluvial.

Contratista deberá atender correcciones

Pandeportes confirmó que cuadrillas del contratista y personal técnico de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería permanecen en el sitio realizando labores de evaluación, limpieza y adecuaciones.

Además, la entidad sostiene que cualquier falla técnica detectada deberá ser corregida por la empresa constructora, dado que el proyecto aún no cuenta con acta de entrega final.

Una obra bajo la lupa tras los Juegos Suramericanos

El incidente cobra especial relevancia debido a que el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada fue recientemente una de las principales sedes de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, evento que reunió a más de 1,500 atletas de la región.

Aunque Pandeportes insiste en que no hubo daños permanentes, la inundación ha encendido el debate sobre la resistencia y preparación de la infraestructura de cara al inicio de la temporada lluviosa en Panamá.