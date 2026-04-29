Inundación en Centro de Alto Rendimiento: Director de Pandeportes apunta a posibles deficiencias en sistema de evacuación

El CAR fue sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se desarrollaron recientemente en el país y que reunió a 1,500 jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, se pronunció tras las inundaciones registradas la tarde de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Juan Díaz, atribuyendo lo ocurrido a una combinación de factores técnicos y asegurando que la responsabilidad recae en el contratista de la obra.

Ordóñez explicó que el proyecto no cuenta con acta de entrega final, sino con un acta de entrega sustancial, lo que significa que aún se encuentra bajo responsabilidad del contratista. “Cualquier situación que ocurra en este momento es responsabilidad del contratista”, enfatizó.

De acuerdo con el funcionario, la inundación se produjo por una serie de condiciones simultáneas, entre ellas la primera lluvia fuerte del año, la acumulación de sedimentos en los sistemas pluviales, la marea alta y la ubicación del complejo, que se encuentra en un área ligeramente por debajo del nivel del mar.

El director detalló que el principal problema identificado es la obstrucción de un cajón pluvial, encargado de la evacuación de aguas en el área, lo que provocó el retorno del agua y la inundación de la pista de atletismo.

Ante esta situación, anunció que se realizarán trabajos de limpieza desde tempranas horas de este jueves para ubicar y eliminar la obstrucción, mientras se evalúan los daños ocasionados.

Ordóñez también expresó preocupación por posibles deficiencias en el sistema de drenaje, señalando que el diseño y ejecución de estas obras fueron aprobados durante la administración anterior.

Si un proyecto depende de un solo cajón pluvial, eso es un problema”, advirtió.

Además, alertó sobre el impacto que la inundación podría tener en la infraestructura, especialmente en la grama, que, dijo, no está diseñada para permanecer bajo agua y podría sufrir daños. En ese caso, reiteró que el contratista deberá asumir los costos de reparación.

El funcionario no descartó que, tras las evaluaciones, se requieran modificaciones en el sistema de drenaje, lo que podría derivar en una disputa entre el Estado y la empresa encargada de la obra para determinar responsabilidades.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener la calma y aseguró que la situación está siendo atendida. “Esto permite identificar fallas y tomar correctivos antes de que inicie plenamente la temporada lluviosa”, concluyó.

El CAR fue sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se desarrolló recientemente en el país y que reunió a 1,500 jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).