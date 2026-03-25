Piloto Axel Gómez jr. representará a Panamá en el SKUSA Pro Tour en Arizona

El evento se llevará a cabo en Tucson , Arizona , donde el piloto estará compitiendo en representación de Panamá.

Panamá/El piloto panameño Axel Gómez Jr. partió este día hacia los Estados Unidos para participar en la primera ronda del SKUSA Pro Tour, una de las competencias más exigentes del kartismo internacional.

Gómez Jr. llega a este compromiso tras una sólida preparación, destacando su reciente participación en Italia durante la WSK Euro Series, donde compitió al más alto nivel europeo, fortaleciendo su rendimiento y experiencia de cara a este importante reto.

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El evento se llevará a cabo en Tucson, Arizona, donde el piloto estará compitiendo en representación de Panamá, con el objetivo de posicionarse entre los mejores y luchar por un lugar en el podio.

El equipo estará trabajando junto a la reconocida estructura PSL Karting, bajo la dirección del coach Diego Ramos, apostando por una estrategia competitiva que permita alcanzar resultados destacados durante el fin de semana.

"Tenemos grandes expectativas para esta carrera. Axel viene en una evolución muy positiva y confiamos en que podrá pelear por posiciones importantes y dejar el nombre de Panamá en alto", señaló el entorno del equipo.

En la delegación también se encuentran Gianfranco Pescetto, jefe de equipo; Alberto Valencia, mecánico; así como Axel Gómez, padre del piloto, acompañando este proceso deportivo.

Panamá vuelve así a decir presente en uno de los escenarios más importantes del kartismo en Norteamérica, con la mirada puesta en un resultado histórico.

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