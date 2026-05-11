Preakness Stakes 2026: Luis Sáez y Ricardo Santana Jr. en la segunda joya de la triple corona en los Estados Unidos

Conoce el orden de partida y cómo están las apuestas.

Panamá/La edición 2026 del Preakness Stakes promete emociones intensas este sábado 16 de mayo, con una bolsa de premios de 2 millones de dólares y la participación de destacados ejemplares del hipismo internacional.

La tradicional segunda joya de la Triple Corona se correrá este año en el hipódromo de Laurel Park, debido a las remodelaciones que se realizan en Pimlico.

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Dentro del grupo de competidores sobresale la presencia de los jinetes panameños Luis Sáez y Ricardo Santana Jr., quienes buscarán dejar en alto el nombre de Panamá en uno de los eventos más importantes del calendario hípico estadounidense.

El experimentado Luis Sáez tendrá la responsabilidad de conducir al ejemplar The Hell We Did, que partirá desde la séptima posición. Sáez continúa consolidándose como uno de los jinetes latinoamericanos más exitosos en Estados Unidos, gracias a su agresivo estilo de monta y su experiencia en carreras de alto nivel.

Por su parte, Ricardo Santana Jr. estará sobre Pretty Boy Miah, caballo que arrancará desde la posición número 14. Santana Jr. intentará sorprender en una competencia que reúne a varios de los mejores purasangres de la generación.

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La edición de este año del Preakness Stakes no contará con la expectativa de una posible Triple Corona, luego de confirmarse la ausencia de Golden Tempo, ganador del reciente Kentucky Derby. La entrenadora Cherie DeVaux decidió reservar al ejemplar para el próximo Belmont Stakes, programado para junio en Saratoga.

Ante este escenario, el caballo Iron Honor fue designado como favorito matutino con probabilidades de 9-2. El ejemplar entrenado por Chad Brown partirá desde la novena posición con la monta del reconocido jinete Flavien Prat.

Otros contendientes importantes en la carrera serán Taj Mahal, Chip Honcho e Incredibolt, todos con probabilidades de 5-1 según las apuestas preliminares.

De los participantes que estuvieron en el Kentucky Derby, solamente repetirán Ocelli, quien finalizó tercero, además de Incredibolt y Robusta.

La atención de los aficionados panameños estará centrada especialmente en Luis Sáez y Ricardo Santana Jr., dos representantes istmeños que intentarán escribir otro capítulo destacado para el hipismo panameño en territorio estadounidense.

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A lo largo de la historia del Preakness Stakes, la segunda joya de la prestigiosa Triple Corona estadounidense, solamente dos jinetes panameños han logrado conquistar esta emblemática carrera, un reflejo de lo exigente y competitivo que resulta este evento para los representantes del hipismo istmeño.

El primero en alcanzar la gloria fue Jorge Velásquez, quien escribió su nombre en la historia en 1981 al imponerse con el ejemplar Pleasant Colony. Aquella victoria fue parte de una temporada memorable para el caballo, que posteriormente también conquistó el Kentucky Derby.

Cinco años más tarde, en 1986, el panameño Alex Solis se convirtió en el segundo y último fusta canalero en ganar el Preakness Stakes, tras llevar al triunfo a Snow Chief con una actuación dominante.

Desde entonces, ningún otro jinete panameño ha podido levantar el trofeo de una de las carreras más importantes del calendario hípico de Estados Unidos, lo que aumenta la relevancia de cada nueva participación istmeña en la histórica competencia.

Lista completa de los 14 caballos para el Preakness Stakes 2026, junto con sus respectivos jinetes y sus posiciones de salida: