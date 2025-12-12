Irad Ortíz Jr., número uno de los jinetes 2025, repasa el Top 10 mundial

Panamá/El dominio latino vuelve a quedar en evidencia en las pistas de Estados Unidos, donde Irad Ortiz Jr. encabeza el ranking de jockeys con mayores ganancias, consolidándose como una de las figuras más influyentes del hipismo internacional.

Ortiz Jr. suma 334 victorias en 1,554 montas, con un sólido 21% de efectividad y un impresionante 54% en WPS (terminar entre los tres primeros). Su regularidad y consistencia le han permitido acumular 39,486,387 dólares en premios, cifra que lo coloca en la cima del listado.

Otras noticias: Clásico Internacional del Caribe 2025 resultados: Lodyto Race y el jinete Irad Ortiz Jr. se llevaron la corona

Muy cerca aparece el francés Flavien Prat, quien destaca por su alta eficacia. Con 294 triunfos en 1,202 salidas, Prat registra el mejor porcentaje de victorias (24%) del Top 10, además de un notable 58% en WPS, el más alto del grupo. Sus ganancias ascienden a 39,171,208 dólares, confirmando su impacto en las grandes carreras del calendario.

El tercer puesto es para José L. Ortiz, otro nombre habitual en las pruebas de máximo nivel. El jinete acumula 307 victorias en 1,414 compromisos, con 33,290,280 dólares en premios y un 22% de efectividad, ratificando su presencia constante en los eventos estelares.

También figuran en el Top 5 el jinete panameño Luis Sáez, con 230 triunfos y ganancias superiores a los 26.5 millones de dólares, y el experimentado Juan R. Velázquez, quien, pese a tener menos montas (738), supera los 21 millones de dólares en premios, demostrando eficiencia en carreras de alto valor.

Otras noticias: Fórmula 1 evalúa nuevo Gran Premio en Barranquilla, Colombia

El listado lo completan Tyler Gaffalione, Manuel Franco, Junior Alvarado, Kendrick Carmouche y Joel Rosario, todos con cifras que reflejan una temporada altamente competitiva. Destaca el caso de Manuel Franco, con más de 200 victorias y un 51% en WPS, así como la regularidad de Carmouche, quien mantiene un 50% de presencia en el podio.

Estos números confirman que el hipismo norteamericano vive un momento de gran nivel, impulsado por jockeys de élite que combinan experiencia, consistencia y resultados, y que siguen marcando diferencia en las principales pistas del continente.

En ese mismo contexto de protagonismo en las pistas, Irad Ortiz Jr. volvió a confirmar su jerarquía internacional al conquistar el Clásico Internacional del Caribe, celebrado recientemente en su edición 57 en Panamá, en el Hipódromo Presidente Remón.

El destacado jockey se llevó la victoria montando a Lodyto Race, en una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico regional, reafirmando su condición de figura clave del hipismo internacional y su capacidad para responder en eventos de máxima exigencia.

Otras noticias: Aryna Sabalenka opina que es "injusto" la participación de mujeres transgénero en la WTA

Otras noticias: Kadir Barría: “Todavía no asimilo lo que estoy viviendo”

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los detalles oficiales de la inauguración del campeonato nacional