Clásico Internacional del Caribe 2025 resultados: México con Lodyto Race se llevaron la corona

Panamá/El Hipódromo Presidente Remón fue escenario este domingo de una de las jornadas más emocionantes del calendario hípico regional, con la disputa del Clásico Internacional del Caribe 2025 número 57, el evento más prestigioso de la hípica del área.

Miles de aficionados se dieron cita para presenciar la edición número 57 de esta tradicional competencia que reúne a los mejores ejemplares tresañeros del Caribe y América Latina.

El ganador fue el ejemplar mexicano Lodyto Race con la monta de Irad Ortíz (Puerto Rico) quien ya suma tres Clásicos del Caribe. Este ejemplar era el claro favorito para ganar esta carrera y así lo cumplió.

Con este triunfo los ejemplares mexicanos ya suman 16 triunfos en el Clásico del Caribe empatando a los panameños.

Resultados destacados de la carrera:

Segundo lugar: Sol Auyán Tepuy — gran cierre en los últimos metros, mantuvo presión constante sobre el líder.

Aunque la atención principal estuvo puesta en el desarrollo del Clásico del Caribe la jornada también dejó un triunfo histórico para Panamá en la Copa Confraternidad del Caribe (machos), una de las carreras más emblemáticas del programa.

Spectacular Winner, “el caballo del pueblo”, triunfa en la Confraternidad

El ejemplar panameño Spectacular Winner, conocido por la afición como “el caballo del pueblo”, se impuso de forma brillante en el Clásico Confraternidad del Caribe, dejando en lo más alto el nombre de Panamá. Bajo la conducción del jinete Luis Santos, el caballo mostró una extraordinaria solidez en pista, administrando fuerzas desde la partida y rematando con poder en los últimos metros.

El orden oficial de llegada fue el siguiente:

Spectacular Winner (PAN) – Ganador Teucro Blackrock El Rojo

Con esta victoria, Panamá suma su sexto triunfo en esta prestigiosa competencia, igualando a las naciones más dominantes en la historia de la serie caribeña.