Jannik Sinner iguala récord de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma 2026

Italia/Al ganar el martes en Roma su 31º partido consecutivo en Masters 1000, Jannik Sinner igualó el récord de Novak Djokovic y firmó el primer hito de una semana que podría hacer entrar aún más en la historia del circuito ATP al voraz tenista italiano.

Bajo el sol del Foro Itálico, el número uno del mundo se despachó contra su compatriota Andrea Pellegrino (155° del ranking) en su partido de octavos de final.

Solo necesitó una hora y 29 minutos y dos sets (6-2, 6-3) para poner fin a la historia de su compatriota, que nunca había ganado un partido en Masters 1000 antes de llegar a Roma y que acababa de ganar tres, incluidas dos victorias en la fase previa.

Pellegrino, de 29 años, se marchará de la capital italiana con un buen cheque y 114 puntos ATP que lo acercarán a su mejor clasificación (125º). Y también con la sensación de haber enfrentado a un jugador que está logrando "algo fuera de lo normal".

"La gente quizá no se da cuenta de hasta qué punto es difícil ser competitivo en tenis día tras día, porque hay tantas variables y este chico de 24 años ha ganado los últimos cinco Masters 1000, no ha perdido un partido desde hace tres meses", elogió.

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- Musetti eliminado -

Vencedor este año en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, Sinner no parece saciado.

Si se clasifica el jueves para las semifinales, frente al ruso Andrey Rublev (14º) o el georgiano Nikoloz Basilashvili (117º), y logra una 32ª victoria consecutiva en Masters 1000, mejorará el récord de Djokovic.

El serbio se mantuvo invicto en estos torneos, los más importantes después de los del Grand Slam, de marzo a agosto de 2011.

La última derrota de Sinner en Masters 1000 se remonta al 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar frente al neerlandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda del certamen de Shanghái.

Desde entonces, el italiano ha ganado los últimos cinco Masters 1000 del calendario.

Como el de Roma es el único que falta en su palmarés, si llegara a imponerse en la final del domingo, se convertiría en el segundo jugador, después de Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Y de paso pondría fin a una sequía de 50 años para el tenis italiano, que espera desde 1976, con Adriano Panatta, la victoria de uno de los suyos, en categoría masculina, en el Foro Itálico.

Pero, al menos por lo que dice, a Sinner le importan poco los récords, las estadísticas o su lugar en la historia.

"Escribo mi propia historia, para mí, para mi equipo, no juego al tenis por los números", aseguró a principios de semana.

Italia vibra de alegría con su número uno, aunque despidió este martes a otro de sus embajadores, Lorenzo Musetti, número 10 del mundo y semifinalista el año pasado en Roma.

Mermado por una lesión en el muslo izquierdo, Musetti bajó la bandera frente al noruego Casper Ruud (25º) por 6-3, 6-1.

- Landaluce en cuartos -

Otro italiano, Luciano Darderi, también tuvo una jornada entrañable.

En su sexto intento, el número 20 del mundo logró la primera victoria de su carrera ante un top 10, el alemán Alexander Zverev, por 1-6, 7-6 (12/10) y 6-0.

Disputará sus primeros cuartos de final en un Masters 1000, contra el fenómeno español Rafael Jodar (39º).

Verdugo de uno de los maestros del Foro Itálico, Novak Djokovic, en segunda ronda, el croata Dino Prizmic (79º), también procedente de la fase previa, acabó claudicando ante el ruso Karen Kachanov (15º) por 6-1, 7-6 (7/2).

Además, el español Martín Landaluce, de 20 años y número 94 del mundo, eliminado en la segunda ronda de la fase previa, no debía participar en este torneo, pero finalmente disputará los cuartos de final, como en Miami: repescado como lucky loser, venció al serbio Hamad Medjedovic (67º) por 7-5 y 6-4.

El torneo femenino también tuvo historias bonitas: a sus 36 años, la rumana Sorana Cirstea, que colgará la raqueta a final de temporada, se metió en semifinales al derrotar a la letona Jelena Ostapenko (36ª) por 6-1 y 7-6 (7/0).

"No hay fecha de caducidad para la ambición y los sueños", afirmó Cirstea, que prometió continuar en el circuito si gana el título en Roma.

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